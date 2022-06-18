Адвокат ла лиги попросит министра спорта расторгнуть контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Адвокат ла лиги Хуан Бранко рассказал, что попросит министра спорта расторгнуть новый контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ».

«Мы собираемся запросить у министра спорта отмену одобрения контракта Мбаппе», -цитирует RMC Sport Бранко.

23-летний француз отклонил предложение «Реала» и продлил контракт с парижским клубом до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне 23-летний французский нападающий провел 46 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач.