«Рома» уверена, что сможет купить Челика у «Лилля»

Защитник «Лилля» Зеки Челик может продолжить карьеру в Италии. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Рома» уверена, что ей удастся договориться по трансферу 25-летнего турка.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 8,6 миллиона евро. Однако «Рома» готова улучшить его, чтобы достичь цели.

В прошедшем сезоне Челик сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.