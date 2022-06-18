«Рома» уверена, что сможет купить Челика у «Лилля»
Защитник «Лилля» Зеки Челик может продолжить карьеру в Италии. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Рома» уверена, что ей удастся договориться по трансферу 25-летнего турка.
Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 8,6 миллиона евро. Однако «Рома» готова улучшить его, чтобы достичь цели.
В прошедшем сезоне Челик сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
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9
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15
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16
|Лорьян
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17
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Тулуза – Ницца
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