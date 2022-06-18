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Сегодня, 06:53

«Рома» уверена, что сможет купить Челика у «Лилля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Лилля» Зеки Челик может продолжить карьеру в Италии. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Рома» уверена, что ей удастся договориться по трансферу 25-летнего турка.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 8,6 миллиона евро. Однако «Рома» готова улучшить его, чтобы достичь цели.

В прошедшем сезоне Челик сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

ФК Лилль
ФК Рома
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