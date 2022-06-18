Бывший спортивный директор «Зенита» перешел на работу в «Марсель»
Испанский специалист Хавьер Рибалта занял должность директора по футболу в «Марселе», сообщает официальный сайт клуба.
41-летний испанец будет обеспечивать связь между руководством и командой, а также руководить скаутами.
В 2012 году Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед». Испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года, а в апреле 2021 года он покинул стан сине-бело-голубых. Позже Рибалта был назначен спортивным директором «Пармы».
В конце мая 2022 года Рибалта ушел в отставку с должности управляющего директора итальянской «Пармы».
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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