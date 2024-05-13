«Порту» обыграл «Боавишту», забив победный гол на 90+8-й минуте

«Порту» в матче предпоследнего 33-го тура чемпионата Португалии обыграл «Боавишту» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Хосе Педро и Мехди Тареми, который забил победный гол на 90+8-й минуте. У гостей мяч на счету Бруну Лоуренсо. На 64-й минуте при счете 1:0 «Боавишта» осталась вдесятером после удаления Педру Малейру.

Перед заключительным туром «Порту» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Брагу» на одно очко. «Боавишта» с 31 очком — на 14-й строчке.