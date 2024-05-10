«Целе» ведет переговоры с «Црвеной Звездой» по выкупу Егора Пруцева

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем российского полузащитника Егора Пруцева.

Хавбек перешел в словенский клуб летом 2023 года на правах аренды из «Црвены Звезды».

«Мы находимся в переговорах с «Црвеной Звездой» и хотим выкупить Егора. Надеемся, что это получится. Он провел хороший сезон, и интерес к нему возрос. В связи с этим появились конкуренты», — сказал Голубин «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний Пруцев отыграл 31 матч за «Целе» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в 600 тысяч евро.