Ассистент Клоппа Лейндерс возглавит «Зальцбург»

Пепейн Лейндерс, многолетний ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, возглавит «Зальцбург», сообщается на официальном сайте австрийского клуба.

Летом этого года 41-летний специалист вместе с Клоппом покинет «Ливерпуль». Он работал в штабе немца с 2015 по январь 2018 годы, а затем после небольшого перерыва вернулся в «Ливерпуль» летом 2018 года.

Лейндерс подписал трехлетний контракт с «Зальцбургом». До этого он также работал в системе ПСВ и «Порту» и возглавлял нидерландский «НЕК Неймеген».