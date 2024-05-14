Кубок Либертадорес: где смотреть прямые трансляции матчей
Кубок Либертадорес, который проводится КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки, в 2024 году стартовал в феврале. Турнир завершится 30 ноября 2024 года. В нем участвуют 47 команд из 10 ассоциаций. Финал пройдет в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Okko будет показывать Кубок Либертадорес в России. Онлайн-платформа приобрела права на показ турнира до 2027 года. Трансляции начнутся 15 мая.
Победители Кубка Либертадорес 2024 года получат право сыграть против победителей Южноамериканского кубка 2024 года в рамках Рекопы Южной Америки 2025 года (это аналог континентального Суперкубка). Они также автоматически получат право на участие в Межконтинентальном кубке FIFA 2024 года, Клубном чемпионате мира FIFA 2025 года и групповом этапе Кубка Либертадорес 2025 года .
«Флуминенсе» — действующие чемпионы Кубка Либертадорес.