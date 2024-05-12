«Брага» обыграла «Виторию», забив победный гол на 90+3-й минуте

«Брага» в матче 33-го тура чемпионата Португалии на выезде обыграла «Виторию Гимарайнш» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Бруно Гаспар и Рикарду Мангаш, у гостей голы на счету Брумы, Рикарду Орты и Рони Лопеша, который забил на 90+3-й минуте.

Перед заключительным матчем «Брага» с 68 очками занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Порту», у которого матч в запасе, на два очка. «Витория» с 60 очками — на пятой строчке.