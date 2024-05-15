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16-летнего воспитанника «Зенита» привлекут к тренировкам чемпиона Болгарии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Тренерский штаб «Лудогорца», в 13-й раз подряд ставшего чемпионом Болгарии, намерен привлечь к работе с основным составом 16-летнего полузащитника Елисея Сырова.

Уроженец Санкт-Петербурга — один из самых ярких игроков чемпионата Болгарии для футболистов в возрасте до 17 лет. «Лудогорец» идет в этом турнире на первом месте, а россиянин, выступающий в составе, где все партнеры на год старше, занимает второе место в лиге по системе «гол+пас»: в активе воспитанника академии «Зенита» 14 голов и 14 результативных передач в 21 матче.

До конца первенства U17 остается провести три тура. На предсезонном летнем сборе руководство «Лудогорца», который выступит в квалификационном раунде Лиги чемпионов, планирует присмотреться к молодому таланту и оценить возможность его заявки на сезон за основную или вторую команду.

Последнюю, играющую во второй по силе лиге чемпионата Болгарии, тренирует 46-летний Захари Сираков, 11 сезонов выступавший за «Амкар».

Если «Лудогорец» выйдет в основной турнир Лиги чемпионов, то его молодежный состав сыграет в Юношеской лиге чемпионов УЕФА, куда может быть заявлен и Сыров.

Футбол
ФК Лудогорец
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