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Сегодня, 10:19

Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPY

Месси уступил в борьбе за награду лучшему спортсмену года по версии ESPY
Мария Гусева
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Лионель Месси.
Фото AFP

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY).

В 2022 году Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Этим летом Месси объявил, что перейдет в «Интер Майами» из «ПСЖ» на правах свободного агента. Презентация 36-летнего игрока состоится 16 июля. Все билеты на это событие уже раскуплены.

В прошлом сезоне Месси провел 41 матч за «ПСЖ», забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Победителем в номинации «Лучший игрок НБА» стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Номинацию «Боец года 2023» выиграл американский боец Джон Джонс.

Лучшим спортсменом года признан квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс. На эту награду также претендовали Месси, Йокич и бейсболист Аарон Джадж.

Лионель Месси
Футбол
Никола Йокич
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