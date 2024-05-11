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Сегодня, 16:35

«Селтик» победил «Рейнджерс» и досрочно стал чемпионом Шотландии

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Игроки «Селтика» празднуют гол в ворота «Рейнджерс».
Фото Reuters

«Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Шотландии — 2:1.

У хозяев голы забил Мэтт О'Райли, отличившийся на 35-й минуте. Еще один гол был записан на игрока соперников Джон Ландстрема (38). Гости ответили забитым мячом Сириля Дессерса (40)

«Селтик» набрал 87 очков и досрочно стал чемпионом Шотландии за два тура до конца национального первенства. Бело-зеленые завоевали титул в 54-й раз в истории. «Рейнджерс» располагается на второй строчке (81 очко).

ФК Рейнджерс
ФК Селтик
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