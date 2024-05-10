Директор «Ариса»: «Мы верим в Кокорина»

Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев прокомментировал подписание контракта с россиянином Александром Кокориным.

Кипрский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним Кокориным 9 мая. Ранее он выступал за команду на правах аренды из «Фиорентины».

«Просто в рамках всех рабочих контрактов мы подписали это соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2024/25 и в рамках тех договоренностей, которые у нас есть с футболистом. Мы верим в Александра — он однозначно многое вложил в успехи «Ариса». Мы доверяем ему и хотим, чтобы в следующем сезоне Кокорин помогал нам двигаться вперед», — цитирует Дозорцева Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 31 матч во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 2 голевые передачи.