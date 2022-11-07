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Сегодня, 16:26

Агент Сафонов: «Дзюба может сказать, что ему надоело и закончит играть или поедет в какую-нибудь экзотику»

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, почему у российского нападающего Артема Дзюбы не получилось заиграть в чемпионате Турции.

«Я думаю, что он приехал разобранный, не в кондициях, а в Турции это немаловажно. Может, не его стиль, не его команда. Есть футболисты, которые вписываются в любую команду. Может, ему дали недостаточно времени на адаптацию», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Также он высказался о будущем 34-летнего форварда.

«Человек самодостаточный, нормально заработал. Дзюба может сказать, что ему надоело и закончит играть или поедет в какую-нибудь экзотику: Саудовскую Аравию, Катар», — добавил специалист.

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». На следующий день турецкая федерация футбола подтвердила эту информацию.

Напомним, что российский нападающий перешел в турецкий клуб в августе 2022 года, подписав контракт на один год с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне он провел 5 матчей за «Адану Демирспор» и отличился одним забитым голом.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-nazval-ekzotichnyy-variant-prodolzheniya-karery-dzyuby-
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
Алексей Сафонов
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