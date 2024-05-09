Гол Кавани со штрафного принес «Бока Хуниорс» победу в матче Южноамериканского кубка

«Бока Хуниорс» переиграл «Спортиво Триниденс» в матче 4-го тура Южноамериканского кубка — 2:1.

Парагвайская команда в конце первого тайма вышла вперед — гол забил Бриан Андрада, который сразу после перерыва получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 69-й минуте аргентинцы отыгралась. Победный гол на 2-й добавленной минуте со штрафного забил экс-форвард «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани.

«Бока Хуниорс» с 7 очками идет на втором месте в группе D. «Спортиво Триниденс» занимает последнюю строчку — 3 очка.