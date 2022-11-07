Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:48

Адиев: «С большой долей вероятности продолжу работу со сборной Казахстана»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о возможном продлении контракта с национальной федерацией футбола.

«Как я и говорил ранее, мной интересовались клубы РПЛ, но это уже в прошлом. Сейчас идут переговоры с федерацией футбола Казахстана. Контракт еще не подписал, но определенные продвижения уже есть. У нас впереди две игры — против Узбекистана и сборной Объединенных Арабских Эмиратов. В общем, с большой долей вероятности продолжу работу со сборной Казахстана», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

Адиев является главным тренером сборной Казахстана с 27 апреля. Под его руководством команда стала победителем своей группы в Лиге наций. Действующее соглашение тренера в сборной истекает в конце года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-by-l-interes-so-storony-klubov-rpl-no-skoree-vsego-prodolzhu-rabotu-so-sbornoj-kazahstana/
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Победил рак и вернулся в хоккей. Молодой талант России справился со смертельной угрозой
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сафонов: «Дзюба может сказать, что ему надоело и закончит играть или поедет в какую-нибудь экзотику»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости