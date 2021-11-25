«Спартак» во второй раз обыграл «Наполи».

Перед матчем «Спартака» и «Наполи» бывший тренер красно-белых Олег Иванович Романцев максимально тепло общался с Виторией. Одной из фраз легенды стало: «Скажите ему, что я за него болею. Я понимаю, что такое тренировать «Спартак». Витория был, похоже, рад встрече и выглядел расслабленно, будто бы сидел где-то на веранде с бокалом игристого с друзьями.

Вот все-таки насколько внешне человек напомнил кому-то экс-тренера красно-белых Олега Кононова, настолько он другой внутри. Кажется, португалец в России ни разу не потерял контроль над собой, даже несмотря на бесконечные вопросы про увольнение, трансферы и отношения к Зареме.

Вот и «Спартак» в первой половине матча будто бы играл третий тайм с «Краснодаром»: быстро, смело, уверенно и не стесняясь включать контрпрессинг. Покажите мне ещё одну команду из России, которая бы так же играла в Европе в последние 3-4 сезона? Да ещё и против ведущих команд Италии и Англии? А вот «Спартак» в первом тайме не то что играл — переигрывал лидера Серии А. Да, случился фарт, который явился в облике селиховских суперсейвов. Но это же не штанга/перекладина или комичный удар мимо. Это мастерство вратаря, а значит даже здесь спартаковцы фортуну на свою сторону притянули, схватив за грудки руками и ногами Селихова. Ну а второй тайм — чистая борьба на снежно-зеленом татами. Такой уж футбол в московском ноябре.

И «Спартак» ведь ничего нового не сделал: играл структурно в обычный футбол (начал с четырьмя защитниками, но переходил на пять), только с еврозарядом, где каждое движение наполнялось жаждой вырвать победу. Не завоевать, не отвоевать, а вырвать: с мясом, ногами или душой соперника. Так красно-белые и играли. Прыжок Мозеса на 80-й минуте под неаполитанского Руя, который надорвал ему бедро, и его же блокировка удара Элмаса в штрафной через боль и 20 секунд после травмы — главное тому подтверждение. «Спартак» дрался.

В РПЛ так не бывает и это одна из проблем Витории. В этом смысле плохо, что мы не можем оценить его с широким составом и действительно качественным набором футболистов, поскольку достижения «Спартака» в ЛЕ и РПЛ подводят к диаметральным выводам. Зато я точно знаю, что в Витории привлекает больше всего.

Болельщики со стажем отлично помнят Романцева. Его внешне спокойную, но деловито-напряженную фигуру на скамейке. По виду Олег Ивановича сложно определялось, о чем именно он думает, но его относительное спокойствие вселяло надежду, даже когда команда горела в Тронхейме, но в итоге выиграла. А еще Романцев не шел с футболистами в дружескую ногу, он всегда был выше и контактировал отстраненно. Как учитель с учениками. Ничего не напоминает?

Романцев и Витория, на мой взгляд, похожи: и психотипом, и преподавательским тоном общения с футболистами. Возможно, и ещё чем-то менее заметным. Но не суть.

«Спартак» больше всего выиграл в эпоху именно уравновешенного тренера (Романцева), поэтому многие фанаты инстинктивно и поддерживают Руя, который на фоне истеричного «Спартака» выглядит здравомыслящей и очень авторитетной глыбой. И, кажется, Олегу Ивановичу такой подход к тренерству тоже по душе. Судя по разговору, в Витории он действительно души не чает.

Правда, есть одно «но». С РПЛ, и настроем там, Витории надо что-то делать.