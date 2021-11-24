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«С «Наполи» я видел, что «Спартак» хочет победить или умереть». Романцев — о победе над итальянцами

Александр Львов
Александр Львов
Обозреватель
Сегодня, 23:20
24 ноября. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Александр Соболев и Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Александр Соболев и Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Легендарный тренер прокомментировал «СЭ» яркую победу «Спартака» в Лиге Европы над «Наполи» — 2:1.
Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю
24&nbsp;ноября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Что теперь делать с Виторией? «Спартак» — наша лучшая команда в еврокубках

— Олег Иванович, начнем с одиннадцатиметрового. Что это — спорная благосклонность судьи по отношению к хозяевам или очевидный фол на Промесе?

— Если сесть в кресло ВАР и изучить момент скрупулезно, то решение верное. Но если бы рефери оставил сей момент без внимания, то, думаю, никто бы в него камень не бросил. Что касается моего мнения, то скорее пенальти был, чем не был.

— Знаю, что вы не любите выделять лучших игроков. И все-таки кто — Селихов или Соболев?

— Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырех моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнеры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание. Очень рад за Сашу, что, пережив тяжелую травму, он вернулся в строй и сегодня у «Спартака» есть надежный голкипер.

— Но обычно выделяют того, кто забивает?

— Соболев — форвард, который сделал свою работу. Он и Селихов просто помогли добиться «Спартаку» того, чего от него в каждом матче ждут миллионы болельщиков. Вот эти двое и были той маленькой командой, которая вела за собой остальных. А это — главное!

24&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Георгий Джикия (справа). «После 2:0 вспомнил о «Лестере», но сегодня мы молодцы». Джикия — о победе над «Наполи», встрече с Тедеско и слухах об уходе Витории

— Сегодняшняя победа «Спартака» над лидером чемпионата Италии — это характер, тактика или настрой?

— В этот вечер я увидел команду, которая хотела или победить, или умереть. Пусть на меня не обидятся, но это во все времена отличало наш «Спартак» от остальных. Таким его всегда хотят видеть и болельщики.

— Почему же «Спартак» такой не всегда?

— Спросите что-нибудь попроще...

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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