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«Сравните Мозеса и Клаудиньо. Небо и земля!»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 09:00
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Виктор Мозес (№8). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Виктор Мозес (№8). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Известный российский тренер Андрей Кобелев — о победе «Спартака» над «Наполи».
24&nbsp;ноября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Георгий Джикия, Квинси Промес и&nbsp;Александр Соболев. «Спартак» в огне: снова обыграли «Наполи»! Тедеско принес удачу красно-белым

— Прежде всего, нужно поздравить «Спартак» с победой над сильным итальянским клубом. Причем второй уже раз за групповой турнир. Это действительно дорогого стоит. Счет на табло. Он перекрывает все остальное. «Спартак» лидирует в группе, принес очки российскому футболу, поддержал наше реноме. Это, конечно, не может не радовать.

— В лице Соболева Карпин найдет альтернативу Дзюбе в сборной?

— Хороший вопрос. Но давайте подождем. Сейчас сложно рассуждать в сослагательном наклонении. Александр оформил дубль. Молодец. Но сборная играет только в марте. Зачем сейчас гадать? Посмотрим, как он подготовится ко второй части сезона, как будет выглядеть весной.

— Мозес в Лиге Европы и РПЛ — два разных игрока. Согласны?

— Да уж. Может быть, хочет себя получше продать в Европу? Но я бы сейчас говорил о другом.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

— О чем?

— Мы видели сегодняшнего Мозеса против «Наполи» и вчерашнего Клаудиньо против «Мальме». Небо и земля. Один просто провалил матч, его заменили, а второй провел игру на весьма высоком уровне. Вот и пойди пойми, что в головах у этих легионеров (смеется).

23&nbsp;ноября. Мальме. &laquo;Мальме&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Сергей Семак. «Вопрос Семаку: зачем против «Мальме» выходить в пять защитников? Боялись пропустить?!» Орлов — об игре «Зенита»

— В первом тайме «Спартак» показал «Зениту», как нужно играть в еврокубках и что такое смелый футбол?

— Я бы не был столь категоричен.

— Почему?

— Каждый тренер выбирает тактику в зависимости от состояния своей команды — морального, физического.

— Но «Зенит» сейчас здорово критикуют за слишком осторожный футбол.

— Питерцам достаточно было сыграть вничью. А «Спартаку» терять нечего. Ведь все знают, что русский человек, когда ему нечего терять, способен на все (смеется). Уверен, если бы команде Семака нужно было взять три очка, она бы действовала в другом ключе. Так что многое определяет турнирная ситуация, стратегия.

— Селихов провел невероятный матч. Увидим ли мы его вскоре в сборной?

— Опять вы о сиюминутных вещах.

Радость Георгия Джикии и&nbsp;Александра Селихова.
24&nbsp;ноября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Что теперь делать с Виторией? «Спартак» — наша лучшая команда в еврокубках

— Что вы имеете в виду?

— Когда Селихов только переходил в «Спартак», все говорили, что это будущий первый номер сборной. Потом он получил травму, оказался в запасе, неуверенно играл. Пошли разговоры, что он вообще не вратарь... Сейчас провел действительно хороший матч, его начали захваливать. Считаю, надо все-таки спокойнее воспринимать такие вещи. Бывают взлеты и падения. Селихов пока показывает довольно уверенную игру. Но бросаться из крайности в крайность не нужно.

— Кто тогда самый стабильный игрок «Спартака» в этом сезоне?

— Я бы назвал Джикию. Он и в клубе, и в сборной держит определенный уровень, не допускает очевидных ляпов.

— Руй Витория дважды обыграл «Наполи». Может быть, рано с ним расставаться?

— Извините, но тренеров я никогда не обсуждаю, а только их поддерживаю. Это точно не мой вопрос.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»