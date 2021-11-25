«Сравните Мозеса и Клаудиньо. Небо и земля!»

Известный российский тренер Андрей Кобелев — о победе «Спартака» над «Наполи».

— Прежде всего, нужно поздравить «Спартак» с победой над сильным итальянским клубом. Причем второй уже раз за групповой турнир. Это действительно дорогого стоит. Счет на табло. Он перекрывает все остальное. «Спартак» лидирует в группе, принес очки российскому футболу, поддержал наше реноме. Это, конечно, не может не радовать.

— В лице Соболева Карпин найдет альтернативу Дзюбе в сборной?

— Хороший вопрос. Но давайте подождем. Сейчас сложно рассуждать в сослагательном наклонении. Александр оформил дубль. Молодец. Но сборная играет только в марте. Зачем сейчас гадать? Посмотрим, как он подготовится ко второй части сезона, как будет выглядеть весной.

— Мозес в Лиге Европы и РПЛ — два разных игрока. Согласны?

— Да уж. Может быть, хочет себя получше продать в Европу? Но я бы сейчас говорил о другом.

— О чем?

— Мы видели сегодняшнего Мозеса против «Наполи» и вчерашнего Клаудиньо против «Мальме». Небо и земля. Один просто провалил матч, его заменили, а второй провел игру на весьма высоком уровне. Вот и пойди пойми, что в головах у этих легионеров (смеется).

— В первом тайме «Спартак» показал «Зениту», как нужно играть в еврокубках и что такое смелый футбол?

— Я бы не был столь категоричен.

— Почему?

— Каждый тренер выбирает тактику в зависимости от состояния своей команды — морального, физического.

— Но «Зенит» сейчас здорово критикуют за слишком осторожный футбол.

— Питерцам достаточно было сыграть вничью. А «Спартаку» терять нечего. Ведь все знают, что русский человек, когда ему нечего терять, способен на все (смеется). Уверен, если бы команде Семака нужно было взять три очка, она бы действовала в другом ключе. Так что многое определяет турнирная ситуация, стратегия.

— Селихов провел невероятный матч. Увидим ли мы его вскоре в сборной?

— Опять вы о сиюминутных вещах.

— Что вы имеете в виду?

— Когда Селихов только переходил в «Спартак», все говорили, что это будущий первый номер сборной. Потом он получил травму, оказался в запасе, неуверенно играл. Пошли разговоры, что он вообще не вратарь... Сейчас провел действительно хороший матч, его начали захваливать. Считаю, надо все-таки спокойнее воспринимать такие вещи. Бывают взлеты и падения. Селихов пока показывает довольно уверенную игру. Но бросаться из крайности в крайность не нужно.

— Кто тогда самый стабильный игрок «Спартака» в этом сезоне?

— Я бы назвал Джикию. Он и в клубе, и в сборной держит определенный уровень, не допускает очевидных ляпов.

— Руй Витория дважды обыграл «Наполи». Может быть, рано с ним расставаться?

— Извините, но тренеров я никогда не обсуждаю, а только их поддерживаю. Это точно не мой вопрос.