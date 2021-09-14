Предматчевая пресс-конференция главного тренера и полузащитника красно-белых.

В среду на «Открытие Банк Арене» «Спартак» проведет первый матч группового этапа Лиги Европы против польской «Легии». Накануне матча на вопросы журналистов ответили главный тренер команды Руй Витория и полузащитник Квинси Промес.

Хочу выиграть и РПЛ, и Лигу Европы

— С какими чувствами подходите к старту группового этапа Лиги Европы? — вопрос Квинси Промесу.

— Сейчас только положительные эмоции накануне старта. Это шанс для «Спартака» показать свою силу, это топ-турнир. Жду с нетерпением начала матча.

— У «Спартака» сложное начало сезона. Что происходит с командой?

— У нас был сложный старт, но в последнем матче мы выиграли. Думаем только о завтрашней игре. Круто, что играем дома. Надеюсь, болельщики нас поддержат и покажем им, что черная полоса позади.

— Как ваше самочувствие после повреждения?

— Я полностью восстановился и полностью готов.

— Придаст ли гол в ворота «Химок» вам уверенности в себе?

— Вообще голы — не моя работа, мне важнее отдавать передачи, но могу и забивать. Вообще не важно, кто забивает, главное — работа на команду.

— Сможет ли «Спартак» играть в еврокубках в атакующий футбол?

— Мы опасны в контратаках, это наше оружие. Но мы можем играть и по-другому. Однако это больше вопрос к тренеру.

— Чего вы ожидаете от «Легии»?

— «Легия» — действующий чемпион, но сейчас у них сложный старт. Не считаю, что наша задача — занять третье место, мы хотим бороться за большее. Для нас очень важно стартовать с победы.

— Что бы вы попросили у спортивного джинна — победу в РПЛ или победу в Лиге Европы?

— Сложный вопрос. Я бы выбрал и то и другое!

Если кто-то говорит, что это были самые легкие сборы в их жизни, — значит, они им понравились

— Мы будем играть только на победу, — начал Руй Витория. — Я хорошо изучил «Легию», нас ждет тяжелый матч. Они хорошо двигаются, но мы готовы. Все ребята сконцентрированы. У нас есть все для победы.

— Вы согласны, что «Спартак» будет бороться с «Легией» за третье место в группе?

— У нас в группе четыре сильные команды, нас ждет шесть матчей. Каждая игра — как финал для нас. Сегодня все мысли — о «Легии», потом будем обсуждать следующих соперников. Фавориты и аутсайдеры — это расчеты на бумаге. Футбол проще математики. Мы хотим получить три очка, готовимся к каждой отдельной игре.

— Сможете ли вы играть в Лиге Европы в атакующий футбол?

— Важно быть сильными в четырех моментах: организация игры в обороне и атаке, а также переход от обороны к атаке и обратно. Надо быть сильными во всех компонентах, нужен баланс.

— Есть ли в команде повреждения после прошлого матча?

— Новых травм нет. Мелкадзе и Маслов продолжают процесс восстановления.

— Как оцените физическую форму команды?

— Почему все всегда говорят только про физические данные? Футбол — прежде всего о принятии решений. Физическое состояние — только один из компонентов.

— 10 лет назад «Спартак» проиграл «Легии» в Москве. Вы знаете про этот матч?

— Знаю о матче 10-летней давности. Но нам не важно, что было тогда. Завтра мы должны быть очень сконцентрированными и сообразительными, чтобы понимать, что происходит на поле. Надо обращать внимание на детали, которые помогут нам добиться победы. Какая команда будет больше уделять внимания деталям — та и победит.

— Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов рассказал, что нынешние игроки клуба называют ваши сборы самыми легкими. Что вы об этом думаете?

— Если кто-то говорит, что это были самые легкие сборы в их жизни, — значит, они им понравились. Мы говорим о Лиге Европы. Не хочу обсуждать слухи. Это просто за гранью. Если вы хотите обсудить что-то еще, давайте устроим отдельную встречу. Мы вместе со всей нашей командой. Я выиграл 11 титулов, выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Кто тогда прав?