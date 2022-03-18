У «Барселоны» волевая победа за три дня до класико, Чалов вылетел, от России в еврокубках остались Миранчук и Хайкин

Главные события ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы и бонусы из Лиги конференций.

Шедевр Педри

Доменек Торрент, помогавший Хосепу Гвардиоле еще со времен работы в «Барселоне Б», оказался единственным специалистом, которому за последнее время удалось остановить разбушевавшуюся «Барселону». И, естественно, «Галатасарай» не стал изобретать велосипед, даже дома не отказавшись от игры вторым номером. Но не факт, что это помогло бы, используй в дебюте свой шанс Френки де Йонг.

Однако голландец промахнулся, «Галатасарай» с каждой минутой становился смелее, и, в конце концов, стамбульский стадион едва не свел с ума Маркао. Капитан хозяев сначала эффектно нырнул за мячом при подаче углового, а потом в порыве эмоций сломал угловой флажок. Пока бразилец приводил его в порядок, Даниэле Орсато, словно извиняясь, выписал автору гола предупреждение.

Только турки лишь разбудили каталонского зверя, и Ферран Торрес с Педри исполнили настоящий шедевр. В их комбинации было прекрасно все — и тонкий голевой пас, и феноменальная выдержка Педри, который уложил на газон двух защитников и аккуратно пробил под опорную ногу бывшему одноклубнику Иньяки Пенье. Это была заявка на первую за полвека волевую победу «Барсы» во втором по статусу еврокубке.

Арендованный у «Барселоны» голкипер стал одной из самых ярких фигур в обоих матчах. Даже в моменте с голом Обамеянга ему удалось по ходу одной атаки невероятным образом отразить два удара подряд. И как ни старался «Галатасарай», перевести игру в овертайм туркам не удалось. А «Барса» за три дня до класико вместе с путевкой в четвертьфинал получила заряд положительных эмоций.

17 марта. Стамбул. «Галатасарай» — «Барселона» — 1:2. Футболисты каталонской команды празднуют забитый мяч. Фото Reuters

Беззубая атака Леверкузена

Шансы «Байера» отыграться после минимального поражения в Бергамо снизили кадровые потери, так как леверкузенцы вслед за своим лучшим снайпером Шиком лишились порвавшего крестообразные связки вундеркинда Вирца. У «Аталанты», впрочем, тоже хватало проблем. Джан Пьеро Гасперини не мог рассчитывать на Алексея Миранчука, Иличича и Сапату, а уже в дебюте игры с помощью врачей поле покинул Рафаэл Толои.

Возможно, потеря одного из ключевых защитников вышла бы итальянцам боком. Однако один из лидеров «аспириновых» Диаби упустил несколько моментов, вышедший на замену на 61-й минуте Азмун так и не открыл свой лицевой счет в немецком клубе, а джокер «Аталанты» Бога в компенсированное время отправил немцев в нокаут. Что до Миранчука, то ждем, что он сыграет уже в четвертьфинале.

«Айнтрахту» не хватило считанных минут, чтобы оформить выход в четвертьфинал в основное время. Возможно, близость успеха чуть расслабила хозяев, что привело к проигранному единоборству на левой бровке. А дальше Фекир и классно вышедший на замену Борха Иглесиас перевели игру в дополнительное время. Но, как ни странно, обидчики «Зенита» не получили психологического преимущества. И когда серия пенальти казалась неизбежной, Хинтереггер прицельно пробил головой. Испанцы пытались доказать, что защитник нарушил правила, однако его столкновение с не добравшимся до мяча голкипером произошло уже после сделавшего Франкфурт счастливым удара.

Влашич и Крал остались на скамейке запасных, а их одноклубники восстановили равновесие по сумме двух матчей ближе к перерыву. На этот раз «король воздуха» Антонио проявил себя в роли ассистента и из непростого положения выполнил классную подачу, а Соучек головой по дуге отправил мяч за спину Буну. Чех явно знает какой-то секрет, ведь он забивал «Севилье», еще выступая «Славию». Тогда пражане сенсационно выбили андалусийцев в 1/8 финала, решив судьбу двухраундового противостояния в овертайме. Сейчас история повторилась, а решающим оказался гол отличившегося во второй игре подряд Ярмоленко.

Лига конференций: норвежский прорыв

Как и в первых матчах Федор Чалов оказался единственным российским полевым игроком, сыгравшим в еврокубках с первых минут. В первом тайме форвард получил предупреждение, а самым ярким моментом до перерыва стал пенальти в ворота «Базеля». Однако великолепно игравший Линднер не дал интриге умереть, парировав удар Харита с «точки». Что интересно, данной атаке предшествовал спорный момент в штрафной гостей, но арбитр не указал на 11-метровую отметку, а исправить возможную ошибку было невозможно из-за того, что в Лиге конференций не используется ВАР.

В конце концов, «Марсель» был наказан за свою расточительность, а равновесие по сумме двух матчей с подачи Эспозито восстановил классно пробивший в падение головой Ндойе. Однако даже до дополнительного времени «Базель» не дотянул, пропустив от Дженгиза Юндера. А гол Ронжье в компенсированное время был уже контрольным выстрелом, за которым замененный на 81-й минуте Чалов наблюдал со скамейки запасных.

Российский голкипер Никита Хайкин не лучшим образом сыграл в эпизоде, который увенчался первым голом Павлидиса. Но реакция норвежских футболистов на досадный момент получилась показательной. Они собрались в кружок, подбодрили друг друга и довольно быстро сравняли счет. И пусть этот эпизод не стал переломным, а лучший снайпер АЗ снова огорчил гостей, командный дух и характер помогли «Буде-Глимт». Добытая в овертайме ничья для чемпионов Норвегии равносильна победе, и скандинавы подтвердили свой статус едва ли не главного открытия этого европейского сезона. Круче был только «Шериф».