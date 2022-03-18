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Сегодня, 02:05

У «Барселоны» волевая победа за три дня до класико, Чалов вылетел, от России в еврокубках остались Миранчук и Хайкин

«Барселона» одержала волевую победу над «Галатасараем», «Вест Хэм» прошел «Севилью»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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17 марта. Стамбул. «Галатасарай» — «Барселона» — 1:2. Пьер-Эмерик Обамеянг радуется забитому голу.
Фото AFP
17 марта. Стамбул. «Галатасарай» — «Барселона» — 1:2. Футболисты каталонской команды празднуют забитый мяч.
Фото Reuters
Жереми Бога.
Фото Reuters
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Главные события ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы и бонусы из Лиги конференций.

Шедевр Педри

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
1:2
Барселона
Голы
Маркан, 28 (1:0), Педри, 37 (1:1), Обамеянг, 49 (1:2)
Галатасарай
Пенья ван Анхолт (Эмер Байрам, 85) Нельссон Маркан Боэй Тайлан Антальялы Беркан Кутлу Чикылдэу (Моруцан, 74) Керем Актюркоглу Бабел (Халил Дервишоглу, 74) Гомис (Мостафа Мохамед, 63)
Барселона
тер Штеген Дест (Араухо, 56) Пике (Лангле, 82) Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри де Йонг (Гави, 68) Траоре (Дембеле, 46) Торрес Обамеянг (Депай, 82)
Предупреждения
Маркан 29’, ван Анхолт 72’, Эмер Байрам 90’  -  Бускетс 27’, Гарсия 41’, Гави 79’, Жорди Альба 87’
Судьи
Орсато (Италия)

Доменек Торрент, помогавший Хосепу Гвардиоле еще со времен работы в «Барселоне Б», оказался единственным специалистом, которому за последнее время удалось остановить разбушевавшуюся «Барселону». И, естественно, «Галатасарай» не стал изобретать велосипед, даже дома не отказавшись от игры вторым номером. Но не факт, что это помогло бы, используй в дебюте свой шанс Френки де Йонг.

Однако голландец промахнулся, «Галатасарай» с каждой минутой становился смелее, и, в конце концов, стамбульский стадион едва не свел с ума Маркао. Капитан хозяев сначала эффектно нырнул за мячом при подаче углового, а потом в порыве эмоций сломал угловой флажок. Пока бразилец приводил его в порядок, Даниэле Орсато, словно извиняясь, выписал автору гола предупреждение.

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Только турки лишь разбудили каталонского зверя, и Ферран Торрес с Педри исполнили настоящий шедевр. В их комбинации было прекрасно все — и тонкий голевой пас, и феноменальная выдержка Педри, который уложил на газон двух защитников и аккуратно пробил под опорную ногу бывшему одноклубнику Иньяки Пенье. Это была заявка на первую за полвека волевую победу «Барсы» во втором по статусу еврокубке.

Арендованный у «Барселоны» голкипер стал одной из самых ярких фигур в обоих матчах. Даже в моменте с голом Обамеянга ему удалось по ходу одной атаки невероятным образом отразить два удара подряд. И как ни старался «Галатасарай», перевести игру в овертайм туркам не удалось. А «Барса» за три дня до класико вместе с путевкой в четвертьфинал получила заряд положительных эмоций.

17 марта. Стамбул. «Галатасарай» — «Барселона» — 1:2. Футболисты каталонской команды празднуют забитый мяч. Фото Reuters
17 марта. Стамбул. «Галатасарай» — «Барселона» — 1:2. Футболисты каталонской команды празднуют забитый мяч.
Фото Reuters

Беззубая атака Леверкузена

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
0:1
Аталанта
Голы
Бога, 90+1 (0:1)
Байер
Градецки Та Баккер Тапсоба Фосу-Менса (Андрих, 61) Хинкапье Демирбай (Азмун, 61) Арангис (Аларио, 82) Паласиос (Беллараби, 61) Диаби Адли
Аталанта
Муссо Толой (Джимсити, 10) Паломино Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 79) Копмайнерс Фройлер де Рон Малиновский (Бога, 65) Муриэль (Пессина, 79)
Предупреждения
Фосу-Менса 56’, Андрих 90’, Диаби 90’  - 
Судьи
Летексье (Франция)

Шансы «Байера» отыграться после минимального поражения в Бергамо снизили кадровые потери, так как леверкузенцы вслед за своим лучшим снайпером Шиком лишились порвавшего крестообразные связки вундеркинда Вирца. У «Аталанты», впрочем, тоже хватало проблем. Джан Пьеро Гасперини не мог рассчитывать на Алексея Миранчука, Иличича и Сапату, а уже в дебюте игры с помощью врачей поле покинул Рафаэл Толои.

Возможно, потеря одного из ключевых защитников вышла бы итальянцам боком. Однако один из лидеров «аспириновых» Диаби упустил несколько моментов, вышедший на замену на 61-й минуте Азмун так и не открыл свой лицевой счет в немецком клубе, а джокер «Аталанты» Бога в компенсированное время отправил немцев в нокаут. Что до Миранчука, то ждем, что он сыграет уже в четвертьфинале.

Драма «Бетиса»

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Бетис
Голы
Борха Иглесиас, 90 (0:1), Родригес, 120+1 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич Соу (Роде, 104) Костич Камада (Хауге, 66) Линдстрем (Ламмерс, 104) Борре (Гонсалу Пасьенсия, 83) Кнауфф
Бетис
Руй Силва Бартра Пеццела Сабали Миранда (Хуанми, 46) Фекир (Родри, 110) Каналес (Виллиам Карвалью, 67) Родригес Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79) Хоакин (Лайнес, 66) Руибаль
Предупреждения
Хуанми 63’, Пеццела 70’, Руибаль 112’, Родригес 120’
Судьи
Оливер (Англия)

«Айнтрахту» не хватило считанных минут, чтобы оформить выход в четвертьфинал в основное время. Возможно, близость успеха чуть расслабила хозяев, что привело к проигранному единоборству на левой бровке. А дальше Фекир и классно вышедший на замену Борха Иглесиас перевели игру в дополнительное время. Но, как ни странно, обидчики «Зенита» не получили психологического преимущества. И когда серия пенальти казалась неизбежной, Хинтереггер прицельно пробил головой. Испанцы пытались доказать, что защитник нарушил правила, однако его столкновение с не добравшимся до мяча голкипером произошло уже после сделавшего Франкфурт счастливым удара.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 23:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:0
Севилья
Голы
Соучек, 39 (1:0), Ярмоленко, 112 (2:0)
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Крессуэлл Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс (Диоп, 119) Лансини (Нобл, 115) Соучек Райс Антонио (Фредерикс, 120+1) Бенрама (Ярмоленко, 88)
Севилья
Буну Аугустинссон Хесус Навас (Монтиэль, 106) Кунде Гудель (Кармона, 111) Хоан Хордан Корона (Эль-Хаддади, 96) Ракитич (Оливер Торрес, 55) Дилэйни Эн-Несири (Мир, 91) Марсьяль (Крус, 102)
Предупреждения
Лансини 33’, Крессуэлл 117’  -  Монтиэль 120+1’
Судьи
Тюрпен (Франция)

Влашич и Крал остались на скамейке запасных, а их одноклубники восстановили равновесие по сумме двух матчей ближе к перерыву. На этот раз «король воздуха» Антонио проявил себя в роли ассистента и из непростого положения выполнил классную подачу, а Соучек головой по дуге отправил мяч за спину Буну. Чех явно знает какой-то секрет, ведь он забивал «Севилье», еще выступая «Славию». Тогда пражане сенсационно выбили андалусийцев в 1/8 финала, решив судьбу двухраундового противостояния в овертайме. Сейчас история повторилась, а решающим оказался гол отличившегося во второй игре подряд Ярмоленко.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:1
Порту
Голы
Дембеле, 13 (1:0), Пепе, 27 (1:1)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Дюбуа Лукас Пакета Февр (Ауар, 65) Тиагу Мендес Какере Ндомбеле Токо Экамби Дембеле (Кадевере, 65)
Порту
Кошта Пепе Сануси Мбемба Груич (Витинья, 79) Бруну Кошта (Жоао Мариу, 56) Эустакио (Урибе, 57) Виейра Пепе Галену (Тареми, 74) Мартинес (Эванилсон, 74)
Предупреждения
Дюбуа 60’, Какере 82’  -  Эустакио 18’, Эванилсон 81’
Судьи
Хацеган (Румыния)
Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
2:1
Рейнджерс
Голы
Иванич, 10 (1:0), Кент, 56 (1:1), Бен Набуан, 90+3 (2:1)
Црвена Звезда
Борьян Драгович Родич (Фалько, 72) Пиччини (Гаич, 57) Эракович Иванич (Мотика, 72) Канга Саного Павков Катаи Омойджуанфо (Бен Набуан, 63)
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Балогун Ландстрем (Баришич, 81) Джэк (Сэндс, 69) Арибо (Эрфилд, 69) Камара Кент (Райт, 90) Морелос (Руф, 81)
Предупреждения
Драгович 70’, Катаи 83’, Павков 90+5’  -  Камара 90+2’
Судьи
Ковач (Румыния)

Лига конференций: норвежский прорыв

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 20:45. St. Jakob Park (Базель)
Базель
1:2
Марсель
Голы
Ндой, 63 (1:0), Дженгиз Юндер, 74 (1:1), Ронжье, 90+3 (1:2)
Нереализованный пенальти
Харит 35
Базель
Линднер Ланг (Каттербах, 67) Пельмар Тавареш Фрай Бюргер (Касами, 68) Джака (Паласиос, 82) Эспозито Миллар Ндой (Малес, 87) Чалов (Чипперфильд, 82)
Марсель
Манданда Салиба Перес Чалета-Цар Лирола (Камара, 73) Гендузи Харит (Жерсон, 63) Ронжье Гей Бакамбю (Милик, 63) Дженгиз Юндер (Балерди, 90+3)
Предупреждения
Чалов 26’, Бюргер 34’, Ндой 76’, Тавареш 90+4’  -  Перес 70’, Манданда 86’, Балерди 90+4’, Жерсон 90+5’
Судьи
Диаш (Португалия)

Как и в первых матчах Федор Чалов оказался единственным российским полевым игроком, сыгравшим в еврокубках с первых минут. В первом тайме форвард получил предупреждение, а самым ярким моментом до перерыва стал пенальти в ворота «Базеля». Однако великолепно игравший Линднер не дал интриге умереть, парировав удар Харита с «точки». Что интересно, данной атаке предшествовал спорный момент в штрафной гостей, но арбитр не указал на 11-метровую отметку, а исправить возможную ошибку было невозможно из-за того, что в Лиге конференций не используется ВАР.

В конце концов, «Марсель» был наказан за свою расточительность, а равновесие по сумме двух матчей с подачи Эспозито восстановил классно пробивший в падение головой Ндойе. Однако даже до дополнительного времени «Базель» не дотянул, пропустив от Дженгиза Юндера. А гол Ронжье в компенсированное время был уже контрольным выстрелом, за которым замененный на 81-й минуте Чалов наблюдал со скамейки запасных.

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 20:45. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
2:2
Буде-Глимт
Голы
Павлидис, 18 (1:0), Пеллегрино, 26 (1:1), Павлидис, 30 (2:1), Сампстед, 105 (2:2)
АЗ
Виндаль Йенсен Сугавара (Хатзидиакос, 120+1) Мартинс Инди Вайндал Витрю Бекема де Вит (Сова, 81) Класи (Эвьен, 81) Рейндерс Павлидис (Абухляль, 75) Карлссон
Буде-Глимт
Хайкин Сампстед Хейбротен (Квиле, 106) Вембангомо (Конгсро, 116) Моэ Ветлесен Сальтнес Хаген Сольбаккен Пеллегрино (Бонифас, 91) Эспейорд (Кумсон, 91)
Предупреждения
Рейндерс 44’, де Вит 46’, Сугавара 86’, Сова 90’  -  Сампстед 7’, Сальтнес 90’, Сольбаккен 113’, Хайкин 116’
Судьи
Кружляк (Словакия)

Российский голкипер Никита Хайкин не лучшим образом сыграл в эпизоде, который увенчался первым голом Павлидиса. Но реакция норвежских футболистов на досадный момент получилась показательной. Они собрались в кружок, подбодрили друг друга и довольно быстро сравняли счет. И пусть этот эпизод не стал переломным, а лучший снайпер АЗ снова огорчил гостей, командный дух и характер помогли «Буде-Глимт». Добытая в овертайме ничья для чемпионов Норвегии равносильна победе, и скандинавы подтвердили свой статус едва ли не главного открытия этого европейского сезона. Круче был только «Шериф».

Лига конференций. Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
Никита Хайкин
Федор Чалов
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Лига Европы УЕФА
Лига конференций
ФК Аталанта
ФК Барселона
ФК Буде-Глимт
ФК Вест Хэм Юнайтед
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