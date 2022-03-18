«Мастер-класс от Головина». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков об игре «Монако» в ответном матче Лиги Европы против «Браги».

Спасать уже нечего

L'Equipe, который, по мнению болельщиков «Монако», никогда не жалеет команду из княжества, в своем обзоре игры констатирует: «Бесславно вылетев из Лиги Европы, монегаски продолжают два провальных месяца». Самое авторитетное спортивное СМИ Франции снова отмечает яркую игру голкипера «Браги» Матеуса, с которым резко контрастирует игра не выручившего свою команду Нюбеля.

«Тренер «Монако» Филипп Клеман пытался привнести в игру габариты Марипана и точность подач Головина. Оба вошли в игру на 52-й минуте, но команда подтвердила свое бессилие, постоянно спотыкаясь о герметичную схему 5-3-2. «Брага» отлично реализовала свой план на игру, — отмечает L'Equipe. — У «Монако» осталось десять матчей лиги 1, чтобы спасти концовку сезона. Но спасать уже нечего».

Maxifoot тоже не в восторге от игры красно-белых. «После поражения в Португалии команда Филиппа Клемана не производила впечатления, что она способна раскачать соперника и выйти в четвертьфинал, — отмечается в материале популярного портала. — Гол Дисаси яростным ударом головой после углового ничего не изменил. «Монако» не заслуживал лучшего, чем эта ничья, и покинул Лигу Европы через черный ход».

Александр Головин, несмотря на результативный навес, остался без оценки. Во Франции в принципе не принято выставлять их выходящим на замену футболистам. Вместе с тем в разборе игры Maxifoot заметил, что уход с поля Диопа, которого заменил российский легионер, стал настоящей загадкой.

Конкурент Головина — один из немногих, кто удостоился положительной оценки. У Диопа, как и у Бадиашиля, шестерки, а лучшим признан получивший семь баллов Дисаси. В то же время сразу шесть игроков стартового состава, включая капитана Бен Йеддера, получили по четверке, а Фолланду и вовсе влепили тройку.

Monaco Tribune в своем материале назвал итог матча огромным разочарованием и отметил, что теперь все внимание сконцентрировано на чемпионате Франции. Лучшим игроком матча назван Дисаси, а в качестве факта приведена статистика «Монако». Согласно этим данным, хозяевам не помогли 19 ударов и 7 попаданий в створ ворот.

Когда же ты ударишь?

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr красноречиво озаглавил материал о матче — «Все хуже и хуже». А в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops, назвав главными неудачниками сразу трех игроков — Фолланда, Диопа и Жеана Лукаса, не стал выбирать лучших. «Сложно было выделить игрока в этой встрече, так как команда в целом казалась бессильной», — объяснил свое решение портал.

Оценки игры Головина в соцсетях порой абсолютно полярные. Даже с интервалом в несколько минут в режиме лайв.

Например, пользователь Vincehasni заявил: «Возвращение Головина катастрофично». Поддержавший этот настрой Falcao_SZN иронизировал после ошибки Александра: «Красивый пас на соперника». Зато болельщик с ником Minigout отметил другой игровой эпизод: «Мастер-класс от Головина».

«Очень хороший угловой Головина», — отметил результативную подачу Youssnk.

«Когда ты ударишь, Головин?» — упрекнул россиянина в нежелании брать инициативу на себя NicolasDagne.

У кого-то, как у DimMunegu, снова возникли вопросы по составу, но в этом комментарии больше вкусовщины: «У нас есть такие игроки, как Диоп, Головин и Бен Йеддер, с настоящим футбольным IQ. А мы играем с Жеаном Лукасом, Желсоном Мартиншем и Фолландом».

В целом же на форумах и в чатах болельщиков «Монако» царит пессимизм. Некоторые приводят список игроков, от которых нужно избавиться, упоминая почти весь состав. А общий настрой подытожил Weahpapi: «Головин и Желсон Мартинш играли при Жардиме, Анри, Морено, Коваче, Клемане. Мы должны спросить с игроков, которые у нас есть».