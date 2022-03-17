Монегаски сыграли дома вничью с «Брагой» (1:1) и завершили выступления в еврокубках.

2022 год получается для Головина пока каким-то скомканным. Из-за растяжения брюшной мышцы, коронавируса и повреждения приводящей мышцы бедра 25-летний футболист пропустил начиная с 21 декабря в сумме девять матчей. Проблемы россиянина со здоровьем совпали со сменой главного тренера в «Монако». Доверявшего Головину Нико Ковача заменил ранее работавший с «Брюгге» Филипп Клеман.

С начала года российский полузащитник вышел на поле лишь шесть раз, ни разу не проведя на поле даже целый тайм. Не получил такой роскоши Головин и сегодня. «Монако» для прохода в четвертьфинал нужно было побеждать с разницей в три мяча и более, или же в два гола, чтобы перевести игру в дополнительное время. Задачу монегаскам осложнил 22-летний форвард «Браги» Абель Руис. Именно он мощным ударом издали на 20-й минуте встречи открыл счет и поставил «Монако» в почти безвыходное положение.

На 52-й минуте матча на поле наконец появился Головин — Клеман решился сразу на тройную замену. У хозяев поля игра не клеилась, «Брага» была ближе ко второму голу, нежели «Монако» к первому. Российскому полузащитнику часто приходилось действовать в отборе. В попытке пресечь одну из контратак Головин получил желтую карточку. Тем не менее Головин не сбавил в желании и продолжил агрессивно действовать в обороне.

Но до самой концовки матча он мог похвастаться только старанием и несколькими удачными отборами, пока не наступила 90-я минута. Головин, который после появления на поле как обычно забрал себе исполнение стандартов, с углового сделал подачу во вратарскую площадь «Браги», где расторопнее всех оказался набежавший защитник монегасков Аксель Дисаси. В оставшиеся три минуты «Монако» пробовал создать угрозы у ворот гостей, но так и не смог придумать чего-то путного.