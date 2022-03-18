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Сегодня, 01:39

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.
Фото Global Look Press

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы. По итогам ответных матчей 1/8 финала турнира в следующую стадию прошли следующие 8 клубов: «Барселона», «Брага», «Лион», «Аталанта», «Рейнджерс», «Вест Хэм», «Лейпциг» и франкфуртский «Айнтрахт».

Таким образом, в турнирной сетке осталось два немецких клуба.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария). Она начнется в 15.30 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал».

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