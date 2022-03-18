Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы. По итогам ответных матчей 1/8 финала турнира в следующую стадию прошли следующие 8 клубов: «Барселона», «Брага», «Лион», «Аталанта», «Рейнджерс», «Вест Хэм», «Лейпциг» и франкфуртский «Айнтрахт».

Таким образом, в турнирной сетке осталось два немецких клуба.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария). Она начнется в 15.30 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал».