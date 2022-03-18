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Сегодня, 01:22

Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лига конференций.

Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций. В четверг, 17 марта, были сыграны ответные матчи 1/8 финала.

В 1/4 финала сыграют «Буде-Глимт», «Фейеноорд», «Лестер», «Марсель», ПАОК, ПСВ, «Рома» и пражская «Славия».

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги конференций состоится 18 марта. Игры этой стадии пройдут 7 и 14 апреля.

Напомним, в этом сезоне проходит первый розыгрыш Лиги конференций. Это третий по значимости еврокубковый турнир после Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Лига конференций
ФК Буде-Глимт
ФК Лестер
ФК Марсель
ФК ПАОК
ФК ПСВ
ФК Рома
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ПАОК, пражская «Славия» и «Фейеноорд» вышли в 1/4 финала Лиги конференций
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