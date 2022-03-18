Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций

Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций. В четверг, 17 марта, были сыграны ответные матчи 1/8 финала.

В 1/4 финала сыграют «Буде-Глимт», «Фейеноорд», «Лестер», «Марсель», ПАОК, ПСВ, «Рома» и пражская «Славия».

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги конференций состоится 18 марта. Игры этой стадии пройдут 7 и 14 апреля.

Напомним, в этом сезоне проходит первый розыгрыш Лиги конференций. Это третий по значимости еврокубковый турнир после Лиги Европы и Лиги чемпионов.