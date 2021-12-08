«Все или ничего». Важные слова тренера и капитана «Спартака» перед «Легией»

Георгий Джикия и Руй Витория ответили на вопросы журналистов в преддверии заключительного матча группового этапа Лиги Европы.

Первым с прессой пообщался капитан команды Георгий Джикия.

О настрое

— Команда приехала в Варшаву в хорошем настроении. Да, у нас есть кадровые проблемы из-за травм и дисквалификаций. Но есть конкретная задача — добиться положительного результата. А проблемы «Легии» нас не должны волновать.

Как не допустить повторения первой игры

— В первую очередь нужно не допустить таких же ошибок. И самим забить гол. В прошлой игре у нас были моменты, подходы, но мы не реализовали их. А в конце из-за нелепой коллективной ошибки пропустили гол.

Как победить «Легию»

— Безусловно, мы готовились к «Легии». У нас было теоретическое занятие, и мы знаем, что делать на поле. Понятно, что не скажу деталей, но знаем, что делать в завтрашнем матче.

О проблемах с психологией в решающих матчах

— Безусловно, мы найдем слова, которые нужно сказать перед игрой. Напомним, завтра очень важная игра, положительный результат от которой смягчит скомканный сезон, который мы проводим. Поэтому завтра все будет хорошо!

Про отсутствие нападающих

— Как быть без Соболева, Понсе и Ларссона? Мелкадзе восстановился и готов сыграть. Тренер решит, сколько именно времени он проведет на поле. Но форвард у нас есть.

Затем на вопросы СМИ ответил главный тренер Руй Витория.

Настрой на «Легию»

— Эта игра для нас — все или ничего. Нам необходимо сыграть внимательно и сохранять концентрацию от и до. И не имеет значения, на каком месте «Легия» в чемпионате Польши. Предстоит настоящий финал, в котором всё будут решать детали.

О кадровых проблемах

— Конечно, я не могу сказать вам сегодня, кто именно сыграет завтра в атаке. Но даже без Соболева, Понсе и Ларссона у нас есть из кого выбирать. Это не только Мелкадзе, но и Промес, Оганесян, Игнатов, Ломовицкий, Шитов, Мельников, Бакаев. Какое именно сочетание мы выберем, увидите завтра.

О своем посте в Instagram

— У нас не все складывается в чемпионате страны, но в Лиге Европы ситуация совсем другая. Матчи с «Наполи» и с «Лестером» нам объективно удались. И я хочу еще раз поблагодарить наших болельщиков за ту поддержку, которую они оказывают нам в этом сезоне даже в самые сложные моменты. Завтра нас ждет полный стадион, но я уверен, что мы будем слышать голоса спартаковских фанатов.