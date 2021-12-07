Настоящий Промес вернулся. Один вопрос: это разовая акция или надолго?

Когда Квинси в огне — это огромная сила.

В середине ноября появилась информация, что Промеса все-таки привлекут по уголовному делу о нанесении ножевых ранений в июле прошлого года.

Серая игра Квинси за «Спартак» только подтверждала такие разговоры.

Промес был сам не свой, хотя внешне пытался и обыгрывать, и бить, как раньше, но ничего не выходило. Успешный отрезок с четырьмя голами в сентябре-октябре завершился мячом «Зениту» в питерском побоище. И вот Квинси замолчал: голов не забивал, передач не отдавал и даже с голевыми моментами имел сложные отношения.

Тут уже с новой силой пошли разговоры, что Квинси не тот. И это, кстати, справедливо, поскольку после «Аякса» Промес стал более командным и менее заточенным на индивидуальную игру. Но болельщики-то ждали, что он придет, и сразу все починит. И сделает это классическим дриблингом и точными ударами. Как, например, в сезоне-2017/18, когда Квинси в одиночку вскрывал оборону «Севильи», «Краснодара», ЦСКА именно творческими решениями в финальной трети.

А он приехал совершенно другой. Вроде бы внешне — тот же, но с совершенно другой начинкой.

И в субботу все понимали, что на матч с «Ахматом» Квинси выйдет в старте, но, скорее, от безысходности, а не потому что заслужил игрой. Обстоятельства максимально унылые, а еще более унылыми они показались после удаление Соболева. Но не для Квинси.

Промес вдруг вспомнил, что он вообще-то лидер этой побитой жизнью и обстоятельствами команды и уничтожил на фланге Тодоровича, который за ним не успевал. Квинси в итоге обрадовал болельщиков тремя попытками дриблинга (две успешных), чего не случалось с игры против «Ростова», а всего две и больше успешных обводок Квинси показывал только три раза в этом сезоне: в матчах с «Рубином», ЦСКА и «Химками». Как понимаете, все это было давно и в равных составах.

84 процента — точность передач Промеса (лучший показатель начиная с игры против «Зенита»), совокупная опасность его ударов — 0,4xG (лучше было только в конце сентября против «Наполи»), 4 удара по воротам — лучший показатель в сезоне (столько же было против «Химок» и «Легии» в том же сентябре). Короче говоря, по многим данным Квинси был лучшим по сравнению с самим с собой. Но главное даже не это.

Если посмотреть внимательно победный гол, то сперва бросается в глаза ошибка Гудиева, но ускользают действия самого Промеса, который для решающего удара пропилил по диагонали с левого фланга в центр и послал в ворота мяч, который пришлось догонять и доставать практически вслепую, на чувстве. Прилетел-то он голландцу из-за головы. В него было очень сложно попасть, не говоря уж о нацеленном ударе. А он вопреки логике как раз и случился.

Но ведь за такие трюки Промеса и обожали. Обожали за то, что делал разницу в моментах, где любой другой в РПЛ не разобрался бы. Мне тут же, кстати, вспомнился его гол «Рубину» в сезоне-2014/15, когда за пару минут до конца матча он вдруг обыграл всю оборону и принес победу в абсолютно ничейном матче. Так ведь бывало частенько, что «Спартак» оказывался сильнее из-за виртуозности одного Промеса.

В субботу решающими стали два действия: первое — решение Руя Витории сдвинуть Квинси в центр атаки, второе — мастерство и игра Промеса до самого конца.

И вот если представить, что тот самый Квинси вернулся, то надежды в концовке года в играх с «Легией» и «Сочи» у болельщиков «Спартака» точно остаются. Даже если дисквалифицируется вся линия атаки. Потому что Квинси в огне — это огромная сила.

Вопрос только один: это разовая акция или надолго?

09.12.2021 | Легия — Спартак