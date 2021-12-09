Девятая команда РПЛ может обойти ведущие клубы АПЛ и серии А. Круто же?

Осталось «Спартаку» обыграть «Легию».

Матч с «Легией» для Витории — одновременно огромная головная боль и очень ответственный момент. На кону выход из очень сильного квартета Лиги Европы.

В целом ситуация в группе (как и в самом «Спартаке») — максимально запутанная: если «Спартак» выигрывает — стопроцентно шагает в плей-офф ЛЕ, с какого места — зависит от результата матча «Наполи» — «Лестер». Любой результат кроме победы англичан выводит «Спартак» в плей-офф с первого места, победа «Лестера» — и «Спартак» при условии собственного выигрыша второй. В случае варшавской ничьей мы снова оглядываемся на игру в Неаполе: любой результат кроме победы «Наполи» отправляет «Спартак» в плей-офф ЛЕ, победа неаполитанцев — в Кубок конфедераций. И, наконец, поражение от «Легии» оставляет спартаковцам шанс только на Кубок конфедераций при условии поражения «Наполи». Поэтому понятно, что для позитивного результата «Спартаку» нужно обыгрывать «Легию».

Но перед этим нужно сказать, что у «Легии» сезон даже тяжелее, чем у «Спартака»: четыре победы и 11 поражений в матчах Экстракласса. В октябре команда уволила Чеслава Михневича, который в предыдущем сезоне взял чемпионат Польши, а в этом прошёл в отборе ЛЕ пражскую «Славию», в группе вынес «Спартак» в Москве и «Лестер» в Варшаве. Правда, перед увольнением Михневич умудрился проиграть аж семь матчей подряд. Тут уж выбора кроме увольнения не оставалось. Михневича, кстати, сменил экс-тренер второй команды «Легии» Марек Голембевский, который на пресс-конференции перед «Спартаком» выдал смелое: «Нам некуда отступать. Нужно побеждать в каждом матче. Важно, чтобы наша защита действовала четко и мяч доставлялся быстро в атаку».

Его пожелания логичны, но пока «Легия» при Голембевском сподобилась только на три победы при шести поражениях во всех турнирах за девять матчей. Видимо, исправление положения получается не сильно, несмотря на то что с «Лестером» в гостях «Легия» играла довольно мощно, хоть и проиграла — 1:3. Со «Спартаком», разумеется, игра будет острейшая: «Легии» нужна только победа, плюс российский клуб — всегда раздражитель для представителя страны бывшего соцлагеря. Так уж повелось. Тем более именно «Легия» для «Спартака» — соперник токсичный. Всего в истории команды играли между собой пять раз: по две победы и одна ничья, и каждый раз это были упорнейшие поединки, которые заканчивались с разницей в один мяч. Но для болельщиков красно-белых есть обнадёживающий факт: «Спартак» никогда не проигрывал в Варшаве: одна победа, одна ничья.

Теперь о самом «Спартаке». Красно-белые подходят к этой игре со свежими потерями (не говоря о старых): дисквалифицированы Соболев и Литвинов, травмировался Ларссон. Очевидно, что Витории придётся двигать в центр атаки Промеса, с ним в паре выйдет Игнатов, слева в полузащите — Бакаев, справа — Мозес. В центре полузащиты, скорее всего, пару Умярову составит отлично сыгравший с «Ахматом» Зобнин, а четверку защитников составит классическое сочетание: Кофрие, Джикия, Жиго, Айртон. На скамейке из потенциального усиления останутся только самые молодые и Ещенко. Но Витория к этому уже привык.

Кстати, вчера в своём Instagram Витория (а точнее, его SMM-служба) выложил коллаж из позитивных комментариев болельщиков «Спартака» в его адрес. Это очень мило и будто бы поворачивает вспять восприятие Витории. Кажется, сегодня его действительно любят. И страшно подумать, что будет, если «Спартак» из сложнейшей группы все-таки вырвется в плей-офф ЛЕ. Вот это будет номер, и это точно принесёт Витории громаднейшую поддержку. Ведь наш футбол нуждается в рыцарях, способных успешно драться на европейских полях. Это нужно, чтобы развенчивать миф о неконкурентности РПЛ (хотя, может, и не совсем миф).

И вот то, что это делает «Спартак» в максимально нелогичный момент, — еще более крутой кейс для лиги: девятая команда РПЛ рвёт в еврокубках группу, составленную из флагманов (или около того) АПЛ и серии А. Круто же?

Поэтому, конечно, завтрашний матч — отличная проверка Витории на состоятельность в «Спартаке», а еще кайфовый повод поболеть за наших в еврокубках. Просто потому, что в это бездарное для российского футбола время нужно объединяться и искать хорошее там, где это возможно.

И в нынешнем сезоне еврокубков от России «хорошее» — это пока «Спартак»: нелогично, странно на фоне общей неразберихи. Правда, в контексте красно-белых нелогичности чертовски привычны.