Взгляд на матч из Италии

Мнение

У «Наполи» очень приличная команда. Шесть побед в стартовых шести турах — так клуб не начинал ни в одном из двух своих победных сезонов в серии А (1986/87 и 1989/90) с Диего Марадоной в составе. Мегаэмоциональные неаполитанские болельщики, которые поначалу приняли назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера настороженно, уже начали мечтать о невероятном — новом скудетто.

Хорошо знакомый нам по «Зениту» 62-летний специалист известен тем, что обладает способностью с ходу наладить игру сразу после прихода в новую команду, сделав ей инъекцию оптимизма. Скорее всего, со временем излишние подозрительность и мнительность Лучано вкупе с редкой злопамятностью и «умением» находить «врагов» в раздевалке, а также в среде журналистов, выйдут «Наполи» боком, но пока все идет не просто хорошо, а очень хорошо.

Южане поймали кураж и внимательны к словам своего тренера, которого до сих пор смело можно считать одним из лучших в Италии. Если нынешний «Ювентус» переживает переходный период, а Жозе Моуринью с Маурицио Сарри только-только выстраивают отношения с новыми коллективами в Риме, то «Наполи» имени Спаллетти выглядит целостной, готовой командой здесь и сейчас. Вот почему на Апеннинах уже назначили именно этот клуб главным оппонентом двух миланских грандов в борьбе за первое место.

С 1992 года в серии А неизменно побеждал представитель только одного из трех городов — Милана, Турина или Рима. Последние успехи других датированы 1991-м («Сампдория» из Генуи) и 1990-м (тот самый «Наполи» во главе с Марадоной). Если у Спаллетти получится совершить чудо и вернуть скудетто в Неаполь, то и без того безумный город просто улетит в космос.

В сегодняшнем «Наполи» нет — и по определению быть не может — фигуры, сопоставимой с великим Диего, так что именно Лучано имеет шанс стать главным героем чемпионата-2021/22. Впрочем, до этого еще далеко, что сам Спаллетти прекрасно понимает. Насыщенный соблазнами Неаполь со своим пестрым и обожающим праздники населением так быстро впадает в эйфорию, что игрокам достаточно на короткий миг забыть о концентрации, как лидерство в серии А превратится в пыль. А дальше, словно дымка над Везувием, растают и мечты о золоте. Спаллетти это осознает, поэтому сейчас его задача — удержать коллектив от завышенных самооценок и по мере возможностей оградить его от внешнего мира.

Матч со «Спартаком» очень важен для «Наполи» прежде всего в психологическом плане. Амбициозному Лучано, который начал очень резво, необходимо закреплять у футболистов здоровое чувство уверенности в своих силах и собранность, демонстрируемую на старте сезона. Вот почему каких-то подарков от соперника красно-белым ждать не приходится. Тем более что Спаллетти давно не напоминал о себе за пределами Италии, а тут есть возможность показать товар лицом Европе за счет победы в своей группе ЛЕ.

Словом, никакой недооценки москвичей со стороны экс-тренера «Зенита» точно не последует. Особенно с учетом того, что для Лучано «Спартак» еще со времен Санкт-Петербурга — особый оппонент. Вспомните, какие страсти кипели во время встреч той его команды с красно-белыми.

Не сомневаюсь, что Спаллетти хорошо изучил манеру Руя Витории. Ну а спартаковским болельщикам остается уповать на чудо от португальца и его футболистов. Увы, но на конец сентября 2021 года «Спартак» и «Наполи» объективно находятся в разных весовых категориях. Впрочем, чудеса ведь иногда происходят.

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