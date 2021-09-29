Пять пенальти в один угол, Марадона в шубе на Красной площади. Как «Спартак» выбил «Наполи» из Кубка чемпионов

«СЭ» вместе с компанией ZTE, партнером ФК «Спартак-Москва», вспоминает легендарную победу красно-белых в Кубке чемпионов над сильнейшей командой Италии во главе с лучшим игроком мира.

В групповом этапе Лиги Европы-2021/22 жребий свел московский «Спартак» с итальянским «Наполи» — спустя 31 год после того, как эти соперники играли между собой в 1/8 финала Кубка чемпионов. И тогда сенсационную победу в серии послематчевых 11-метровых одержали красно-белые.

В нынешнем розыгрыше ЛЕ «Спартак» 30 сентября сыграет в Неаполе, а 24 ноября примет итальянскую команду в Москве. Перед этими встречами «СЭ» решил вспомнить уже легендарные матчи в октябре-ноябре 1990 года.

Сам Марадона

Конец 80-х в истории московского «Спартака» выдался примечательным. Клуб, с конца предыдущего десятилетия не становившийся чемпионом, оформил два титула за три сезона, в 1987-м и 1989-м. Эти два золота брали разные тренеры и, по сути, разные команды. После неудачного сезона-1988 в «Спартаке» завершилась эра Константина Бескова, на смену которому пришел молодой специалист Олег Романцев. И началась смена поколений. Клуб покинули многолетние лидеры — Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Александр Бубнов.

Однако первый чемпионат СССР с Романцевым красно-белые завершили легендарной победой над киевским «Динамо» в решающем матче — 2:1. С тем самым ударом Валерия Шмарова со штрафного. Но следующий год для спартаковцев на внутренней арене получился непростым. Процесс обновления команды продолжился — уехали за границу после чемпионского сезона Федор Черенков и Сергей Родионов. А в составе все большие роли играли молодые Александр Мостовой, Игорь Шалимов, Валерий Карпин, Василий Кульков.

И осенью 1990-го в Кубке чемпионов принял старт заметно обновленный «Спартак». В первом раунде он уверенно обыграл по сумме двух матчей пражскую «Спарту». А вот во втором команде Романцева достался чемпион Италии «Наполи» с великим и ужасным Диего Армандо Марадоной.

Кем был Марадона для клуба из Неаполя, объяснять не надо. Достаточно сказать, что за почти столетнюю историю «Наполи» становился чемпионом страны, только когда за него играл великий аргентинец. А еще за семь сезонов с Марадоной южане два раза становились вторыми, один раз — третьими, брали Кубок и Суперкубок Италии, а также европейский трофей, Кубок УЕФА, в 1989-м.

Конечно, карьера Марадоны в Неаполе не всегда складывалась гладко, и об этом тоже всем известно. Легендарный номер 10 пришел в «Наполи» в статусе самого дорогого футболиста планеты и превратился здесь в безусловно лучшего игрока мира. Но в то же время аргентинец не дружил с режимом, зато дружил с представителями неаполитанской мафии, заводил многочисленные интрижки и внебрачных детей, не платил налоги и регулярно попадал в скандальную хронику. Марадона не является рекордсменом «Наполи» ни по забитым голам, ни по проведенным матчам. Но его вклад в историю клуба настолько велик, что после смерти Диего его именем был назван стадион в Неаполе.

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Легенда о Кулькове

Кубок европейских чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Наполи» — «Спартак» — (0:0)

«Наполи» (Неаполь): Галли, Феррара, Барони, Алемао, Вентурин, Франчини, Де Наполи, Криппа (Мауро, 70), Марадона, Силенци, Инкокьяти (Дзола, 79).

«Спартак» (Москва): Черчесов, Базулев, Поздняков, Кульков, Градиленко, Шалимов, Попов, Перепаденко, Мостовой, Карпин, Шмаров.

Наказание: Кульков (предупреждение).

Судья: Шмидхубер (Германия).

24 октября 1990 года. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 71 000 зрителей.

В 1990-м аргентинцам не удалось отстоять звание чемпионов мира, Марадона по-прежнему блистал, но уже не был так ярок, как раньше. На момент матчей со «Спартаком» ему оставалось около четырех месяцев до оглушительного скандала с проваленным тестом на кокаин и 15-месячной дисквалификацией. Но это же все-таки Марадона! И в первом матче, в Италии, он стал одним из главных действующих лиц на поле.

Романцев, по воспоминаниям многих, провел немало времени, раздумывая, как нейтрализовать Марадону. И в итоге впервые в карьере тренера решил приставить к сопернику персонального опекуна на все 90 минут. Выбор пал на Кулькова.

— Перед матчем в Неаполе Олег Иванович сказал: «Ты играешь против Марадоны», — говорил сам Кульков. — Признаться, особого волнения не ощутил. Футбол — игра командная, здесь далеко не все решается в отдельно взятом противоборстве. Труднее нам пришлось на выезде. В Лужники поддержать нас пришло почти 100 тысяч болельщиков, и мы в полной мере ощущали себя хозяевами поля.

Кулькова итальянская пресса назвала лучшим в составе «Спартака» в первом матче, и его соперничество с аргентинцем с годами ушло в болельщицкий фольклор. Хотя, как вспоминали в том числе и одноклубники Василия, нельзя сказать, что ему удалось в полной мере сдержать Марадону. Тот не раз мог и забить, и отдать голевой пас. «Наполи» вообще выглядел лучше и был ближе к успеху. А лидера хозяев еще и «охраняли» арбитры, выписавшие в одном из эпизодов желтую карточку Кулькову.

«Каждое прикосновение наших игроков к Марадоне встречалось свистком — 27 штрафных назначили! — позже написал Романцев в книге «Правда обо мне и «Спартаке». — Но обиды на судейскую бригаду у меня не было, гений есть гений. Прикасаться к нему было нельзя. Кстати, сам Марадона вел себя порядочно, не симулировал. Толкнули — встал, поднялся и побежал дальше».

При этом «Спартак» не просто выстоял, но в концовке вполне мог и выиграть, однако удары Геннадия Перепаденко и Мостового пришлись в перекладину. Первый матч закончился нулевой ничьей.

— Еще до игры многие предрекали нам поражение, запугивая громкими именами: Карека, Алемао и, наконец, сам Марадона, — вспоминал вратарь красно-белых и будущий главный тренер сборной России Станислав Черчесов. — Но на поле в Неаполе мы вышли без дрожи в коленках. А Вася Кульков неплохо прикрыл Марадону. Наибольшая опасность нашим воротам исходила от двух нападающих — настырного Инкокьятти, наносившего удары из любых положений, и высокорослого Силенци, с которым очень трудно бороться на «втором этаже». И все-таки мы выдержали мощный натиск итальянцев, продолжавшийся почти 85 минут. Более того, под занавес встречи у нас была пара отличных моментов, чтобы забить, но не повезло. И все же 0:0 — неплохой для игры на выезде результат. Главное — удалось сохранить интригу перед ответным матчем.

7 ноября 1990 года. Москва. «Спартак» — «Наполи» — (0:0, 5:3 — по пен.). Диего Марадона (с мячом). Фото Андрей Голованов, «СЭ»

Личный самолет и роскошная шуба

Кубок европейских чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Спартак» — «Наполи» — (0:0)

По пенальти — 5:3.

Серия пенальти: Карпин — 1:0. Феррара — 1:1. Шалимов — 2:1. Мауро — 2:2. Шмаров — 3:2. Барони — 3:2 (мимо). Кульков — 4:2. Марадона — 4:3. Мостовой — 5:3.

«Спартак» (Москва): Черчесов, Базулев, Поздняков, Кульков, Градиленко, Шалимов, Попов, Перепаденко, Мостовой, Карпин, Шмаров.

«Наполи» (Неаполь): Галли, Феррара, Коррадини, Барони, Алемао, Франчини, де Наполи, Криппа, Дзола (Марадона, 63), Мауро, Инкокьяти.

Наказания: Барони, 31. Перепаденко, 37. Галли, 41. Коррадини, 56. Мауро, 73 (предупреждения).

Судья: Жирар (Франция).

7 ноября 1990 года. Москва. Стадион «Лужники». 86 000 зрителей.

Ответная игра, по словам Черчесова, запомнилась ему на всю жизнь. И не только ему, а всем игрокам «Спартака». А еще почти 100 тысячам болельщиков, битком заполнившим арену в Лужниках. В ноябрьской Москве погода разительно отличалась от южного Неаполя — было холодно, промозгло, по ходу матча пошел снег, который постепенно превратился в настоящую метель.

При этом самого Марадоны в начале игры на поле не оказалось. Причина была проста — между двумя матчами со «Спартаком» он ушел в очередной загул, не выходил на связь с тренерским штабом, и в итоге аргентинца не оказалось на борту самолета, отправившегося в Москву. Все были уверены, что Диего не сыграет в ответном матче, но он заказал себе частный борт и вечером накануне матча возник на пороге гостиницы, где остановился «Наполи». Одетый в роскошную шубу. Экстравагантный аргентинец, как и положено всем гостям столицы, даже отправился на Красную площадь. Там, по еще одной легенде, в нем не сразу признали звезду футбола и не хотели пропускать — площадь была перекрыта перед традиционным парадом.

Уже в день игры Марадона сумел договориться с тренером «Наполи» Альберто Бигоном, чтобы тот включил его в заявку. Но игру в Лужниках, которая в целом проходила с преимуществом «Спартака», аргентинец начал в запасе. А на 65-й минуте поменял Джанфранко Дзолу, и против него снова начал действовать Кульков.

— Когда в московском матче Марадона вышел на замену, сказалась магия его имени, — вспоминал спартаковец. — Без аргентинца все было просто: одна команда играла против другой. С ним — «Спартаку» противостоял соперник, имевший в составе Марадону. Пришлось срочно перестроиться. Потому что от этого человека, в каком бы состоянии он ни был, можно ожидать чего угодно. Скажем, в Неаполе, стоя в центре поля спиной к нашим воротам, Марадона через себя отдал пас, после которого случился выход один на один. Нас выручила штанга.

Впрочем, ни с Марадоной, ни без него «Наполи» забить не сумел. Диего в Лужниках был не очень заметен, хотя уже в дополнительное время угодил в каркас ворот. Итак, за 210 минут игрового времени команды так и не смогли соорудить хотя бы одну голевую атаку.

Пятеро смелых

Настало время серии послематчевых 11-метровых. И вот тут, как выяснилось, у спартаковцев имелось определенное преимущество над чемпионом Италии. Дело в том, что Романцев к такому исходу был готов заранее и красно-белые репетировали серию пенальти. Хотя, как вспоминают участники матча, Олег Иванович в итоге долго не мог составить пятерку бьющих — многие не хотели брать на себя ответственность. Право открывать серию выпало Карпину.

— Учитывая большую вероятность послематчевой серии, мы три дня подряд устраивали на базе в Тарасовке своеобразные турниры, — говорил нынешний главный тренер сборной России. — Все три я выиграл, и перед игрой Олег Романцев сказал мне: «Если будет серия, пойдешь бить первым». То, что я чувствовал, направляясь тогда к мячу, не передать словами. Тряслись не только коленки — казалось, умру от страха. В 21 год открывать серию пенальти в матче такого уровня на глазах у переполненных «Лужников»... Но я сосредоточился и пробил, как на тренировке.

Следом за этим свои удары реализовали Шалимов и Шмаров. А вот у «Наполи» третья попытка оказалась неудачной — полузащитник Марко Барони не попал в створ. Марадона же исполнял четвертый пенальти и забил, смутив вратаря паузой перед ударом.

— Кульминацией серии стал удар Барони, — считает Черчесов. — Я угадал направление удара, итальянец бил в левый от меня угол, но промахнулся. Что касается Марадоны, не заваливался в сторону, стоял до конца, потому что Диего в таком стиле исполнял 11-метровые. Но он паузу сделал и вправо от меня мяч послал.

7 ноября 1990 года. Москва. «Спартак» — «Наполи» — (0:0, 5:3 — по пен.). Станислав Черчесов пропускает гол в серии пенальти. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Впрочем, локальный успех Марадоны перестал иметь смысл через несколько мгновений. Потому что вслед за Кульковым свой пенальти забил и Мостовой — 5:3! При этом интересно, что все пять ударов спартаковцы пробили в один, правый от вратаря Галли, угол.

— Свой послематчевый пенальти я бил последним, — говорил Мостовой. — Настоял на том, чтобы исполнять пятым, втайне надеясь, что до меня очередь не дойдет. В детстве часто бил 11-метровые, но штатным пенальтистом в «Спартаке» был, по-моему, Шмаров. И все же очередь дошла. Это был один самых счастливых моментов в карьере. За годы в «Спартаке» — самый памятный.

После удара Мостового все «Лужники» взорвались ревом и сошли с ума от счастья. В послематчевой суматохе Черчесов успел подарить Марадоне бутылку водки на тархуне, а Шмаров — поменяться с аргентинцем футболками.

— Да, мы поменялись майками с Марадоной, — вспоминал форвард «Спартака». — Даже фотография есть, где мы под трибуной стоим. Я сам пленку в фотоаппарат зарядил — специально цветную купил. Дал перед игрой знакомому корреспонденту, а его туда не пустили. Кто-то на черно-белую сфотографировал. Плохого качества фотография, но хоть что-то...

В марте следующего года великий аргентинец провалит допинг-тест и навсегда покинет «Наполи». «Спартак» в том же розыгрыше Кубка чемпионов пройдет еще и мадридский «Реал», дойдет до полуфинала и дважды уступит там еще одному суперклубу тех времен — французскому «Марселю». А победа над «Наполи» и спустя три десятка лет памятна болельщикам и остается одной из самых громких в истории красно-белых.

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