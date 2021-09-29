«Работаем, чтобы повторить результат «Спартака» против «Наполи» в 90-м». Руй Витория верит в успех красно-белых в Неаполе

В преддверии матча на стадионе «Диего Армандо Марадона» на вопросы журналистов ответили главный тренер и капитан московского клуба.

— Как скоро Ларссон вернется в строй? Какая еще есть информация по травмам? - спросили Виторию.

— У нас правда есть сложности в этом плане. Джордан действительно еще не готов — может, к следующему матчу или после него он вернется в строй. Кутепов — то же самое, Хендрикс, Рассказов, Зобнин... Все они находятся в похожей ситуации. Но мы используем разные варианты, чтобы справляться с трудностями, не жалуемся, не плачем. Готовимся от игры к игре и всегда бьемся до последней минуты. Это наши цель и амбиции.

— В чем шанс «Спартака» против «Наполи»?

— Для начала нужно сказать, что против нас на поле выйдет очень серьезный соперник. Это — факт. Хорошая команда, показывающая отличные результаты, прекрасно мотивированная. Многие думают, что итальянцам будет легче, чем нам. «Спартаку» необходима полная концентрация, игра в свой футбол — нельзя изменять себе. В составе есть футболисты с характером, личности. И это отличный шанс для команды. Предстоит встреча с сильным оппонентом, но хотим показать свои лучшие качества. Наша мотивация — победа. Если возьмем три очка, то это будет очень важно.

— Против «Наполи» проще, чем против «Легии», потому что можно действовать от соперника?

— Каждый демонстрирует свой футбол. «Наполи» показывает красивый, но с простыми идеями. Мне кажется, что сложно играть качественно и при этом не сложно — но итальянцы делают это. Мы же не можем изменить себе и стать другой командой. Кто бы ни выходил против нас — «Легия», теперь «Наполи», — но двух разных «Спартаков» не будет. Понимаем, задача сложная. Но готовы и с нетерпением ждем начала матча.

— Знаете ли, что значит дата 7 ноября 1990 года для «Спартака» и всего российского футбола?

— Не спрашивайте меня о таких вещах — не люблю заглядывать в историю. В четверг предстоит игра, давайте говорить о ней. Что вы хотите спросить? Матч «Спартака» против «Наполи» с Марадоной? Знаю, что такое было, но не в курсе, в какой именно день. Есть ли шанс повторить тот результат? Это другое дело — работаем для этого. Для таких встреч нужно, чтобы все футболисты находились в полной готовности. Но у нас, повторю, есть амбиции — верим в свою работу.

Георгий Джикия: «У меня были контакты с клубом из Неаполя? Не верьте всему, что пишут»

— Лучано Спаллетти сказал, что «Спартаку» предстоит самый важный матч в группе. Согласны? — вопрос Джикии.

— У нас все важные. Настроение хорошее — готовы к игре. Чувствую себя хорошо — никакого дискомфорта. Что до травм других ребят, то таков наш вид спорта.

— Вы обычно улыбаетесь, но не сейчас...

— Напряжения нет — небольшое предстартовое волнение. Прекрасно знаем, что «Наполи» — серьезный соперник, необходимо со всей серьезностью отнестись к матчу и выполнить то, что от нас потребует тренер.

— Что думаете об успехах скромного молдавского «Шерифа» в Лиге чемпионов?

— Что всегда нужно выкладываться. В четверг такая встреча, что нужно сделать даже больше, чем возможно.

— Как вам Кофрие, который в схеме с тремя центральными защитниками становится футболистом основы?

— Нравится, как Максимилиано адаптируется в коллективе, как проявляет себя. Парень старается, выполняет все, что требуется. Кофрие — молодец, проделывает большую работу. В этом плане все хорошо.

— Были ли у вас контакты с «Наполи»?

— Это только так писали. Не верьте всему, что публикуется, пожалуйста.

— «Наполи» для вас соперник уровня «Реала», «Милана», «Ювентуса» — клубов из ЛЧ?

— Не стал бы определять уровень команды. Сейчас в Неаполе сильный, крепкий коллектив, который доказывает все на поле. Смотрел его матч с «Лестером» в Лиге Европы и последний в серии А с «Кальяри» — сам убедился в этом и провел небольшой анализ.