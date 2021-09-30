«Наполи», возможно, сейчас лучший клуб Европы. Но и «Спартак» вовсе не так ужасен, как может показаться

Команда Руя Витории играет почти как на предсезонном турнире.

В четверг «Спартаку» играть с «Наполи» — сильнейшей командой Италии прямо сейчас. У красно-белых нет шансов?

Если зайти в интернет и почитать мнения, то может сложиться впечатление, что команда Витории — ужасна. Но давайте разберемся, хотя бы на примере последней игры.

«Уфа» в восприятии болельщика — классический российский андердог, который каждый год вымучивает минимум для сохранения места в РПЛ: без намека на стиль, без атакующих претензий, зато с частыми движениями в тренерском блоке, связанными с плохими результатами.

И вот под руководством Алексея Стукалова и при поддержке Шамиля Газизова «Уфа» от этого образа уходит. В этом сезоне команда поменялась. Уфимцы стараются играть в интенсивный и, самое главное, атакующий футбол. Свидетельством тому — не только общие впечатления, но и цифры. «Уфа» в среднем за игру в этом чемпионате контролирует мяч 51% времени, создает 4,6 голевого момента, наносит 12 ударов в сторону ворот, имеет 1,5 xG (ожидаемое число голов) и пасует с точностью 81%.

И это еще с учетом, что башкиры уже сыграли в этом сезоне с «Зенитом», «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом», «Сочи» и «Спартаком». То есть из девяти матчей РПЛ этого сезона в шести случаях «Уфа» билась с соперником более высокого класса. И все равно оставалась смелой, атакующей и создающей. Во всяком случае, по сравнению с собой. Думаю, многие запомнили матч на «Нефтянике», где «Динамо» чудом забрало победу 3:2. Но это сработало индивидуальное мастерство. А слабее-то «Уфа» не была. И в подтверждение через два тура у уфимцев случилась ничья с «Зенитом». Результат достойный, как и в целом игра.

И вот на этих выходных «Уфа» приехала в Москву. На матч со «Спартаком». Видимо, для поддержания атакующего вектора Стукалов впервые в сезоне использовал 4-3-3. Мне показалось, что «Уфа» этот «Спартак» вообще не боялась. Даже больше. Уфимцы хотели выиграть не на контратаках, в их план входило уничтожение принципиального, во всяком случае для их гендира, соперника атакующей силой. Ну, вот и не вышло.

«Спартак», на самом деле, уже давно не такой плохой. Проблема красно-белых (помимо всех остальных) банальна и очень футбольна. В отсутствии голов. Причем, что важно, голевые моменты есть. Забей Жиго «Легии» с линии вратарской, сделай чуть попозже Промес шаг вперед в ситуации с голом из офсайда или попади Понсе в пустые ворота — и «Спартак» сейчас шел бы с серией в четыре победы подряд. Это тот случай, когда все против. В футболе такое случается.

А в субботу Понсе забил. Важнейший, к слову, гол, которому предшествовала невесомая комбинация из передач Литвинова и Бакаева. Аргентинец по прозвищу Танк сыграл великолепно, но самое главное случилось дальше. «Уфа» явно испытывала проблемы с началом атаки, поскольку «Спартак» неплохо выстраивался, перекрывая возможные передачи. При этом сами красно-белые в атаке максимально раскрепостились. Это особенно замечалось в действиях Промеса и чуть менее очевидно — в передачах Умярова. Наиль, кстати, был снова прекрасен, как и его напарник по центру поля Руслан Литвинов. Это удивительно, как патовая ситуация с центральными полузащитниками открывает скрытые ресурсы. Руслан две игры подряд доказывает, что его уже нужно воспринимать человеком основного состава. Что ж, почему нет? Уровень мастерства позволяет.

Игра «Спартака» чем-то напомнила его же футбол на предсезонном турнире, где громили всех подряд. Той же легкостью и тем же стремлением играть в касание и быстрый пас. А еще контролем ситуации. Даже в матче с «Химками» «Спартак» несколько раз давал шансы. С «Уфой» такого практически не случилось, хотя гости стремились играть активно и владели мячом даже больше красно-белых. Но эта ситуация для «Спартака» — чистый кайф. Кайф оттого, что коробка передач под рукой именно у красно-белых.

Знаю, многие скажут, мол, нашел, где искать мощного соперника, вот «Наполи» «Спартаку» покажет. Штука в том, что сейчас почти нет команд, которые таким неаполитанцам могут хоть что-то предложить. И речь здесь не только про Италию. «Наполи» играет, возможно, в лучший футбол в Европе.

Поэтому предлагаю оценивать ситуацию правильно. Поражение от команды Спаллетти не станет удивительным. Удивительно будет, если «Спартак» на стадионе имени Диего Марадоны сможет хоть чем-то поживиться. Искать в такой ситуации минусы красно-белых не слишком честно. Честнее заглядывать в РПЛ, где собраны команды сопоставимого уровня.

И вот в российском первенстве у «Спартака» хорошие тенденции во всем, кроме забитых голов. При этом искренне надеюсь, что и в Лиге Европы подопечные Руя Витории поднимут своим болельщикам настроение.

С «Уфой» ведь даже с голами у «Спартака» сложилось позитивно, и если бы не странные отношения Ломовицкого и пустых ворот, то от разгрома команда Стукалова ушла бы вряд ли.