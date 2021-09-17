Головин перевернул игру «Монако» со «Штурмом». Вышел и отдал решающий голевой пас

Монегаски начали Лигу Европы с победы.

Лига Европы

Группа B

«Монако» (Франция) — «Штурм» (Австрия) — 1:0 (0:0)

Гол: Диатта, 66.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Марипан, Павлович, Тшуамени, Матазо (Фофана, 72), Фолланд (Бен-Йеддер, 62), Мартинш (Кайю Энрике, 46), Якобс (Фабрегас, 46), Диатта, Исидор (Головин, 46).

«Штурм» (Австрия): Зибенхандль, Вютрих (Гейрхофер, 78), Горенц-Станкович, Газибегович (Ягер, 71), Янтшер (Саркария, 61), Хирлендер, Китейшвили (Прасс, 72), Любич, Аффенгрюбер, Данте, Йебоа (Ньянгбо, 71).

Предупреждения: Якобс, 32. Вютрих, 64. Прасс, 90.

Судья: Румшас (Литва).

16 сентября. Монако. Стадион «Луи II».

«Монако» неудачно начал новый сезон. В пяти матчах чемпионата Франции монегаски добыли всего одну победу и расположились на 16-м месте в таблице. Квалификация Лиги чемпионов обещала принести больший успех, но после уверенного прохода пражской «Спарты» (5:1 по сумме двух матчей) французский клуб наткнулся на отчаянное сопротивление «Шахтера». Украинцы победили на выезде 1:0, а дома отыгрались с 0:2 и завоевали место в групповом этапе.

Тем не менее, «Монако» остался в еврокубках. Команда Александра Головина попала в одну группу Лиги Европы с «Реал Сосьедад», ПСВ и «Штурмом». Именно австрийцев монегаски принимали в первом туре.

Несмотря на плохие результаты последних матчей, главный тренер «Монако» Нико Ковач доверил старт группового турнира по большей части резервистам. Из основных футболистов с первых минут против «Штурма» вышли вратарь Александр Нюбель, защитники Гильермо Марипан и Рубен Агилар, недавний дебютант сборной Франции Орельен Тшуамени и форвард Кевин Фолланд. Травмировавший лодыжку в сборной России Александр Головин попал в заявку на матч, но остался в запасе.

Вряд ли Ковач оказался доволен своим выбором. В первом тайме матча монегаски владели инициативой, но не смогли забить. 70 процентов владения мячом и 11 ударов в сторону ворот ни к чему не привели. Из этих 11 попыток только одна пришлась в створ. Более того, «Монако» мог пропустить под конец первой половины игры. Нюбелю повезло, что мяч после дальнего удара полузащитника Ивана Любича угодил в перекладину.

После перерыва на поле появилось сразу три новых футболиста. Кайю Энрике вышел добавлять в движении на левом фланге, а Александр Головин и Сеск Фабрегас должны были внести в атаки монегасков недостающий креатив. С их выходом «Монако стал выглядеть свежее, но не хватало решающего удара. На 61-й минуте встречи вышел капитан и лучший бомбардир клуба в прошлом сезоне Виссам Бен Йедер. И уже через пять минут давление «Монако» принесло свои плоды. Головин в штрафной площади на замахе убрал двоих защитников «Штурма», переложил мяч под левую ногу и мягко забросил его набегавшему на дальнюю штангу Креппину Диатта. Сенегалец отлично пробил головой в правый угол. Еще несколько минут спустя Юссуф Фофана заменил Эрика Матацо. С Головиным, Фабрегасом, Тчуамени и Фофана в центре поля хозяева продолжили нагнетать у ворот австрийцев, но увеличить преимущество не смогли.

Из-за проблем с реализацией у «Монако» интрига в матче сохранялась до финального свистка, но выход лидеров, среди которых Головин, все решил в пользу хозяев. Во втором туре «Монако» предстоит выезд в испанский Сан-Себастьян, где они сыграют с «Реал Сосьедад».