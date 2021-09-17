«Гильерме просто великолепен! Тикнизян сглупил, а Бека-Бека играл на себя»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов — о ничьей с «Марселем» (1:1).

— По тому, как складывался матч, результатом я доволен, — начал Наумов. — В меньшинстве добыли ничью, молодцы. Мне понравился первый тайм. Несмотря на то что «Марсель» владел преимуществом, железнодорожники действовали очень компактно. Гильерме просто великолепен! Спокоен, уверен в себе, сзади создает цемент! Понравился и Магкеев.

— А кто выпал из игры?

— Неприятно удивил Едвай. Очень слабо отыграл! Столько ошибок... Ну это просто уму непостижимо. Ну и Бека-Бека после первых 15 минут встречи почему-то пропал. А так в принципе «Локомотив» выглядел неплохо.

— Был ли пенальти?

— Глупейшая ошибка Тикнизяна! Ну это молодость... Как так? На что он рассчитывал? Тем более что уже «висел» на желтой карточке. Ну зачем ты лупишь соперника сзади, а потом идешь, переживаешь?

— Вам понравился первый тайм. Но не слишком ли робко «Локо» начал этот матч?

— А я и ждал от москвичей осторожной игры. Такова тактика Николича. Он хорошо изучил «Марсель» и прекрасно понимал, что раскрываться с первой минуты — смерти подобно. Французы классом повыше. И ведь его план работал. Федя Смолов попал в штангу, а мог и забить. И я бы посмотрел, как соперник отыгрывался. Вообще думаю, что, если бы не нелепая ошибка Тикнизяна, «Локомотив» мог и выиграть сегодня.

— Даже выиграть?

— Допускаю такой вариант. Тактика Николича работала, футболисты выполняли его план. Гильерме как стена — ничего не позволял гостям. И ведь они могли занервничать, раскрыться. Но тут им «помог» Тикнизян... Что ж в любом случае, результат хороший.

— Анджорин уже вошел в историю «Локомотива»?

— Я бы не спешил бросаться такими эпитетами. В целом не очень верю в молодых легионеров.

— Почему же?

— Они прежде всего сюда приезжают, чтобы засветиться, а не играть на команду. Посмотрите на Бека-Бека. 15-20 минут — финты, пасы в центре поля и потери... Себя показывал, а надо думать о коллективных действиях!

— Но гол-то Аджорин забил породистый.

— Согласен, все исполнил здорово. Но пока это лишь один эпизод.

— В этом «Локомотиве» нет классического плеймейкера?

— Пожалуй, вы правы. Я удивлен приобретениями Тикнизяна и Марадишвили. Зато отдали Мухина. Вот тот бы разобрался в опорной зоне, а Баринов мог переместиться чуть вперед. А так Дмитрию приходится отдуваться за всех.

Здесь помог бы и Крыховяк, который сейчас в «Краснодаре». Вот он претендовал на роль лидера. А так, плеймейкера действительно не видно. Кроме того, сегодня слабо сыграл Жемалетдинов. Ждал от него более острых действий.