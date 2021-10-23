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Рассказов виноват. Но он не виноват. Проблемы «Спартака» куда глубже

Максим Никитин
Максим Никитин
Корреспондент
Сегодня, 17:00
«Спартак» — «Лестер» — 3:4. Фото ФК «Спартак» Николай Рассказов в матче против «Лестера». Фото ФК «Спартак»
«Спартак» — «Лестер» — 3:4. Фото ФК «Спартак»
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«Лестер» обнажил слабости, которые могут стать решающими в матче с «Зенитом».
20&nbsp;октября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Руй Витория. «Неправильно во всем винить Рассказова». Руй Витория — о поражении от «Лестера»

Что строит Руй Витория?

«Прямо сейчас у них лучшая оборона в Европе. При этом «Бенфика» не оборонительная команда. Она очень высоко ставит защитную линию и давит без остановки. Она не оставляет места между линиями — это команда, достойная Арриго Сакки».

Это слова Хосепа Гвардиолы, сказанные после матча его «Баварии» c «Бенфикой» Руя Витории в ЛЧ-2015/16. Тогда, напомню, баварцы с трудом прошли в полуфинал, перешагнув «Бенфику» по сумме двух матчей со счетом 3:2.

Сакки, который одним из первых в серии А успешно применил высокую оборону, кстати, тоже оценил роль Витории: «Заслуга «Бенфики» полностью в их тренере. Я видел несколько игр, и понимаю, что имеет в виду Гвардиола. Нелегко играть против такой системы».

После матча с «Лестером» читал и слышал большое количество комментариев, что, мол, Витория виноват в проигрыше: даже при 2:0 играл до конца матча с высокой обороной, выпустил Рассказова центральным защитником. Но еще больше, разумеется, виноват сам Николай, который обеспечил Патсону Даке покер безобразной игрой один в один.

Думаю, еще раз осознав слова Гвардиолы и Сакки, становится понятно, что системы Витории — очень четкий механизм, который строится на одном простом и одновременно сложном принципе — соблюдении минимальных расстояний между линиями. Португалец, возможно, собирает одни из самых компактных игровых схем в Европе, где на пространстве между линией атаки и обороны создается такая плотность, которую очень сложно пройти. Этот принцип называется «агрессивной обороной». На своей первой пресс-конференции на мой вопрос о системе игры Руй Витория ответил примерно то же самое: «Мне очень нравится агрессивная оборона: нужно играть компактно, слаженно, сокращать пространство. Работа с мячом — самое главное в футболе. Нужны качественные игроки, которые обладают пониманием: куда бежать, отдавать передачи, открываться».

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Хочу, чтобы все поняли. Футбол Витории — это футбол строгого стиля. Он, конечно, подстраивается под имеющиеся ресурсы (перешел на три центральных защитника) и соперника, но это практически всегда (за исключением ответного матча с «Бенфикой») минимальная подстройка, которая не нарушает общей картины.

Высокая оборона подразумевает максимальную плотность между линиями, чтобы у центральных полузащитников соперника не было возможностей отдавать передачи за спину обороны без помех. В матче с «Лестером» «Спартак» выстроил в центре поля треугольник, где на вершине располагался Бакаев, а внизу Литвинов и Зобнин. И если в первом тайме все более или менее справлялись, то после перерыва «лисы» легчайше проникали сквозь линии, вываливались на тройку центральных защитников, которые располагались в высокой позиции, и закидывали мяч им за спину, где Патсон Дака просто бежал, как умеет. А умеет он это великолепно.

Так в чем причина того, что «Лестер» разорвал «Спартак» в начале второго тайма? Во-первых, тройка центральных полузащитника «лис» стала активнее меняться позициями и усложнять персональную опеку. Во-вторых, и как следствие, полузащитники и нападающие «Спартака» стали проигрывать буквально все единоборства: например, у Зобнина — 28% (до перерыва — 67%), у Соболева — 20% (до перерыва — 60%), у Айртона — 40% (до перерыва — 67%), у Литвинова вообще весь матч — 19%.

20&nbsp;октября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. 44-я минута. Джордан Ларссон сделал счет 2:0. «Спартак» — 3. «Лестер» + Рассказов — 4. Пересмотреть бы этот матч, но с Кофрие

В-третьих, нападающие «Спартака» перестали пасовать назад, дисциплинировано сохраняя мяч (у Соболева до перерыва — 4 передачи назад, все — точные, во втором — ноль попыток), а старались играть с максимальным продвижением мяча вперед. Об этом косвенно свидетельствует Джордан Ларссон: «Даже не знаю, что случилось после второго гола. Возможно, слишком поверили в себя и расслабились». Со стадиона разница в отношении к сопернику ощущалась очень сильно. Именно так «Лестер» получил шанс делать то, что он умеет делать лучше всего — проводить резкие контратаки.

В итоге, как я и говорил, полузащита «Лестера» доходила до центральных защитников «Спартака», которые в тот момент находились в высокой позиции, потому что только-только туда поднялись для начала своей атаки. Дальше следовал заброс, спринт и гол.

На самом деле, «Спартак» на уровне РПЛ научился строить офсайдные ловушки. Например, в матче «Ахмат» — «Спартак» у грозненцев «вне игры» было 11, у «Динамо» в следующем матче — 6, но с динамовцами, у которых класс игроков гораздо выше, было сложнее, что вылилось в две ошибки и два выхода Тюкавина один на один. У «Лестера» офсайдов было еще меньше, всего — 2. Класс футболистов еще выше и линию офсайда «Спартаку» было держать еще сложнее. Отсюда — туча ошибок и четыре гола.

Руй Витория и&nbsp;Николай Рассказов. Рассказов в роли центрального защитника — катастрофа. «Лестер» наказал «Спартак» за провалы одного человека

Так что с Рассказовым?

Скажите, а вы правда не знали, что Николай Рассказов — вынужденный центральный защитник? Он играет так в этом сезоне, потому что Витории не привезли качественного правого защитника и ему пришлось перестраиваться на три центральных. И из тройки: Гапонов, Кутепов, Рассказов именно у Николая лучшая скорость, координированность, что дает возможность поддерживать плотность между линиями и догонять, при необходимости, открывания за спину. У Рассказова, кстати, одни из лучших цифр по точности передач в команде, это для Витории тоже важно.

Но это не говорит о том, что Рассказов может всегда правильно оценивать эпизоды, особенно сложные, в которых надо предельно четко понимать, что делать. В двух из четырех голов — его вина (но мы помним, что до этого плохо сыграли полузащита и атака), при втором мяче он неправильно расположился и промахнулся, пытаясь перехватить мяч, а в третьем — немного не поймал Даку на линии офсайда, но эта ситуация была гораздо сложнее. В первом и четвертом голах его вины нет, поскольку в первой ситуации Джикия сломал линию офсайда, плюс рикошет от руки Жиго, во второй — он перекрывал направление движения Мэддисона и просто не мог действовать одновременно и по нему, и по забегавшему Даке.

Стычка Артема Дзюбы и&nbsp;Георгия Джикии. «Спартак» проиграет «Зениту», ЦСКА дома потеряет очки. Прогнозы на 12-й тур РПЛ

Как оценивать игру «Спартака»?

Футбол с высокой линией обороны — это стиль Руя Витории, для которого нужно время и качественное усиление, особенно в центр поля. В этой системе очень важно не давать свободно вскрывать пространство между линиями и выигрывать переходные фазы, то есть обязательно вести высокоэффективную борьбу. Вот это, конечно, у «Спартака» прямо сейчас местами страдает.

Что до Николая Рассказова, то его ситуацию все в команде понимают, и никто ни в чем не винит, поскольку точно осознают, что история с ошибками — абсолютно командная. Это не говорит о том, что Николай сыграл хорошо. Нет, он выступил плохо, но это «плохо» стало следствием ошибок всей команды и некачественной селекции, которая проводилась в «Спартаке» годами, и вынуждает играть очень слабыми ресурсами, в первую очередь, в центре поля.

Понимаю, что болельщику проще вылить всю злость на Рассказова и подумать, что вот если бы не он, то «Лестер» был бы повержен. К сожалению, в данном случае, это эмоциональное упрощение. Так правда легче, но «Спартаку» просто заменить Рассказова на условного Кофрие недостаточно. Вопросов куча: от игровых до кадровых и управленческих. Об этом тоже не стоит забывать.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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