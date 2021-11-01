Матч «Спартака» и «Наполи» в Москве под угрозой срыва? Что об этом известно

В Италии допускают перенос игры.

В четверг у «Спартака» выездной матч Лиги Европы против «Лестера». Но больше всего вопросов вызывает другая встреча красно-белых — с «Наполи», которая запланирована на 24 ноября в Москве.

Все из-за Винченцо Скьяво, почетного консула России в Неаполе, который заявил: матч «Спартака» и «Наполи» должен быть перенесен.

«Много инфицированных, мало тех, кто вакцинировался»

В эфире Radio Punto Nuovo Скьяво признался, что матч в Москве под угрозой срыва. «Ситуация с коронавирусом в России не лучшая: много инфицированных, ограничительные меры усиливаются, мало тех, кто вакцинировался. Сложно представить стадион, полный итальянцев и русских, если игра будет проходить в Москве», — сказал он.

По мнению Скьяво, игра может пройти на «Открытие Банк Арене» при одном условии — полном отсутствии зрителей. При этом почетный консул России в Неаполе предложил альтернативный вариант: «Я бы сыграл вновь в Неаполе. Но это невозможно, поэтому лучше провести матч в другом месте», — добавил Скьяво.

Что с заболеваемостью в самом Неаполе?

В Москве действительно непростая эпидемиологическая ситуация: каждый день фиксируется более 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Количество вакцинированных — меньше 40%.

Неаполь, в свою очередь, справился с распространением инфекции. Уже полгода уровень заболеваемости там не поднимается выше тысячи человек в день. Это видно в том числе по количеству зрителей на трибунах: например, на последней матче «Наполи» в серии А (против «Салернитаны» — 1:0) присутствовало 17 тысяч человек. И это — в гостях, на небольшом по итальянским меркам стадионе «Ареки», который вмещает чуть больше 31 тысячи зрителей.

Домашняя арена неаполитанцев, «Стадио Диего Армандо Марадона», заполняется сейчас менее чем наполовину (23,5 тысячи из 54 возможных). «Спартак» в последних матчах на «Открытие Банк Арене» поддерживали в среднем 8 тысяч человек. Разница колоссальная.

Может ли матч «Спартак» — «Наполи» быть перенесен из Москвы в другую локацию?

В конце прошлого сезона УЕФА уже переносил ряд матчей из-за коронавируса. «Реал Сосьедад», например, принимал «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы на домашнем стадионе «Ювентуса», а «Боруссия» М и «Манчестер Сити» провели обе встречи 1/8 финала Лиги чемпионов в Будапеште.

Последним на данный момент случаем, когда УЕФА переносил матч в другой город, был финал Лиги чемпионов — в середине мая решающую игру турнира провели не в Стамбуле, а в Порту.

Решение по переносу московского матча может принять только УЕФА, но оснований для этого пока нет. Скорее всего, встреча между «Спартаком» и «Наполи» пройдет на «Открытие Банк Арене». Но, как и говорил Винченцо Скьяво, без зрителей — либо их будет совсем немного.

«Спартак» при этом спокоен. Шесть дней назад клуб комментировал первую волну слухов. «Ни из «Наполи», ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи. На данный момент идея переноса матча с «Наполи» в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, «Спартак» все регламенты соблюдает четко, да и до игры еще много времени. Матч должен состояться в Москве», — рассказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.