Пресс-конференция Руя Витории и Брендана Роджерса после матча «Спартак» — «Лестер» (3:4).

— Мы играли качественно, но за ошибки на таком уровне наказывают, — сказал после матча главный тренер «Спартака» Руй Витория. — Стратегия игры позволила нам забить два мяча в первом тайме, а потом соперник перехватил инициативу и воспользовался нашими ошибками. При этом я хочу подчеркнуть: это была игра на очень высоком уровне против очень сильного соперника.

— Как вы оцените игру Николая Рассказова? Почему при наличии Ильи Кутепова и Ильи Гапонова вы использовали Рассказова в центре обороны?

— Игра складывается из эпизодов и нюансов. Что касается выбора состава, то вы готовы принимать такое решение? Вы видели, как они тренируются? В пропущенном мяче не может быть вины одного игрока — это результат действий и решений ряда футболистов. Я принимаю критику, но при этом нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова. Неправильно говорить, что кто-то где-то в чем-то виноват. Обвинить кого-то — это самое простое. В раздевалке я могу подойти и сказать лично, при этом я постараюсь объяснить ошибку и сделать все, чтобы этого не повторилось. Но я никогда не буду говорить об этом публично.

— «Лестер» перевернул игру за очень короткий отрезок. В тот момент можно было увидеть разницу в уровне между двумя командами?

— Мы говорим о команде, которая играет в одной из сильнейших лиг. Это качественный и очень сильный соперник. В первом тайме мы играли на уровне и действовали грамотно. После перерыва мы потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола, дорого заплатив за свои ошибки. Качеством игры я доволен, нужно проработать отдельные детали.

— Следующий матч в Лиге Европы — снова против «Лестера». Что нужно изменить «Спартаку», чтобы добиться положительного результата?

— В данный момент я не думаю о «Лестере»: совсем скоро нам играть с «Зенитом». Нужно анализировать ошибки, что-то менять. Сейчас могу сказать, что нельзя терять мяч в центре поля и давать сопернику проводить контратаки. Эту страницу мы закрыли, все мысли об игре с «Зенитом». Вот что сейчас действительно важно.

— Вы успели проникнуться важностью сегодняшней даты для клуба и болельщиков «Спартака»?

— Важно, что болельщики «Спартака» помнят о тех событиях. Сегодня представители клуба и отдельные игроки посетили мемориал в Лужниках. Думаю, участники матча найдут время, чтобы также возложить цветы. Хорошо, что для наших фанатов это является важной вехой. Мне показалось, что даже игроки «Лестера» прочувствовали важность момента.

— Почему «Спартак» в Лиге Европы выглядит интереснее, чем в чемпионате России?

— Абсолютно не согласен. С «Динамо» мы показали и характер, и концентрацию. Это была игра хорошего качества в нашем исполнении. Да, мы здорово показали себя во всех матчах Лиги Европы, но и в чемпионате мы выглядим хорошо. Имеют значение и собранность, и командный дух, и характер. Но я не думаю, что есть большая разница между нашими играми в чемпионате и в Лиге Европы.

Роджерс отметил в составе «Спартака» Айртона и Ларссона

— Практически все голы «Лестер» забил через Рассказова. Вы учитывали, что это самое слабое звено в обороне «Спартака»? — вопрос тренеру «Лестера».

— До игры мы говорили, что нужно делать больше забросов за спину защитникам «Спартака». В первом тайме мы делали это недостаточно часто, после перерыва это начало приносить результат.

— Вы довольны качеством игры совей команды?

— Я удовлетворен результатом и тем, как команда отреагировала на ситуацию в матче. Во втором тайме мы сыграли более агрессивно, этим я также удовлетворен. И, конечно, я очень доволен игрой Даки. Но нам есть куда расти.

— Что скажете о «Спартаке»?

— «Спартак» меня не удивил: это хорошая команда, показавшая качественную игру. Да, в моменте с первым голом им помог рикошет, второй мы сами подарили «Спартаку». Но у них хорошая команда, дома нас также ждет сложный матч.

— Такая жаркая игра, ваша команда победила, но вы очень спокойны.

— Просто я замерз. А если серьезно, то я спокойный человек, стараюсь держать эмоции внутри.

— Кто-то из игроков «Спартака» или РПЛ в целом смог бы заиграть в АПЛ?

— В России всегда было много техничных и сильных игроков. Если говорить о сегодняшнем матче, то на меня произвела впечатление игра Айртона в первом тайме, Ларссон показал себя очень умным игроком. Многие футболисты из чемпионата России достойны играть в премьер-лиге.

— Вам объяснили, что произошло на игре «Спартака» 20 октября 1982 года?

— Мне рассказали о той трагедии. Важно, что об этом помнят до сих пор. Всем сердцем я с фанатами «Спартака», которые скорбят о погибших болельщиках.