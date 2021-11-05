Сумасшедший «Спартак»: семь голов от «Зенита», но четыре очка в Неаполе и Лестере

Красно-белые сыграли вничью с «Лестером» — 1:1.

Лига Европы. 4-й тур. Группа C

«Лестер» (Англия) — «Спартак» (Россия) — 1:1 (0:0)

Голы: Мозес, 51 (0:1). Амарти, 58 (1:1).

Нереализованный пенальти: Варди, 75 (вратарь).

«Лестер»: Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Эванс, Амарти, Кастань, Тилеманс, Перес (Ндиди, 59), Сумаре (Дьюсбери-Холл, 83), Бертранд (Лукман, 58), Ихеаначо, Дака (Варди, 71).

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов (Кутепов, 90+3), Зобнин, Игнатов (Ломовицкий, 87), Мозес, Соболев (Умяров, 77), Промес (Бакаев, 77).

Предупреждения: Соболев, 59. Тилеманс, 66. Мозес, 74.

Судьи: Халил Умут Мелер. Джевдет Кемюрджюглу, Мустафа Эйисой (все — Турция).

ВАР: Абдулкадир Битиген (Турция). Квятковски (Польша).

4 ноября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Акции Руя Витории, взлетевшие после матча в Неаполе, в последние две недели рухнули. Четыре гола от «Лестера», рекордные семь — от «Зенита», упущенная на последних секундах победа над «Ростовом».

Слишком много пробоин в красно-белом корабле, слишком слабую игру показывала команда, чтобы найти хоть какие-то поводы для оптимизма. Португалец, казалось, совсем растерялся, начал шарахаться. Не прошла попытка с игрой низким блоком в матче с «Бенфикой», потом «Спартак» вдруг решил, что разорвет всех высоким прессингом. «Зенит» только посмеялся, с удовольствием приняв приглашение воспользоваться акром свободного пространства за спинами защитников.

Логика подсказывала, что москвичей вновь ждет перестройка на ходу на что-то новое. Уже зимний перерыв на носу, а тренер и команда так и не поняли, во что же лучше играть, все больше и больше запутывая друг друга. Португальцу не позавидуешь — он попал не в то время не в то место. Сейчас любому в «Спартаке» было бы сложно. Но отвечать за результат — тренеру, а он не выглядел человеком, который за полчемпионата разобрался в своей команде.

Ищет Руй до сих пор и в плане тактики, и в плане персоналий. Разочаровался сначала в Максименко, а теперь и в Ларссоне, который действительно лишь тень себя образца предыдущего сезона. Вместо шведа в Лестере появился Игнатов — 21-летний игрок молодежной сборной России.

И началось все многообещающе. В первые пять минут «Спартак» вполне мог подловить хозяев на контратаках. Выглядело перспективно, и будь у красно-белых чуть больше веры в свои силы, это могло закончиться чем-то приятным. Однако москвичи словно на трясущихся ногах входили в штрафную — эпизоды заканчивались ничем.

А потом у ворот Селихова запарковался классический «автобус». Кто-то упрекнет? Я лично нет. После громких провалов в гостях у клуба АПЛ что-то другое было бы авантюрой. Свободных зон у «Лестера» не возникало, они упирались в стену, что Виторию вполне устраивало.

Самый опасный эпизод первого тайма — дальний удар Сумаре в перекладину. И это в целом символично — в штрафную заходить англичанам спартаковцы почти не давали. Что не могло не радовать.

А в начале второго тайма вообще блеск! Редкая, но меткая контратака. Игнатов прошел по правому флангу, а потом зряче закинул мяч в центр штрафной Мозесу, который без помех пробил головой в дальний угол. 0:1 на 51-й минуте! Рокировка Ларссон — Игнатов сработала.

Единственный минус — рановато, у «Лестера» оставалась уйма времени. И уже спустя шесть минут хозяева восстановили равновесие. С игры им было по-прежнему сложно угрожать — забили после углового — 1:1.

Жаль, ведь дальше англичане вновь уперлись в стену. А следующий момент — за 15 минут до конца матча — снова «стандарт». Но уже какой — пенальти. Заработанный автором гола Мозесом на ровном месте — прорыв Лукмана вовсе не выглядел опасным, чтобы его руками укладывать в штрафной.

Хорошо, сработала вторая перестановка Витории Максименко — Селихов. Голкипер и до этого действовал спокойно и уверенно, а здесь вообще стал героем, отразив бесхитростный удар грозного Варди с 11 метров!

В концовке, конечно, «Спартаку» пришлось сложно. Но ничью красно-белые отстояли. При слаженной и компактной игре в обороне, где никто не сфальшивил, не убрал ног, не зазевался и не потерял позицию.

И это огромный плюс для психологии команды, и для позиций Витории. После победы в Неаполе есть ничья в Лестере. Теперь воскресное дерби с «Локомотивом» ожидается с особым интересом.