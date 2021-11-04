«Галатасарай» сыграет с «Локомотивом» при полных трибунах, несмотря на запрет. Президент клуба пошел против федерации

На матче будет около 50 тысяч зрителей .

«Галатасарай» сегодня примет на своем стадионе «Локомотив» в матче группового этапа Лиги Европы при аншлаге. Встреча в Стамбуле пройдет при полных трибунах впервые с начала пандемии. Стадион «Тюрк Телеком Арена» вмещает 52 тысячи зрителей, и почти все билеты на игру проданы.

В Турции пройдет первый матч с аншлагом с начала пандемии

Федерация футбола Турции с начала пандемии запретила полную посещаемость на матчах, частично повышая допустимое число зрителей. Запрет полностью будет снят 9 ноября, и в связи с этим «Галатасарай» попросил на матч с «Локомотивом» разрешить полную явку. Клуб рассчитывал, что ему разрешат досрочно устроить аншлаг за четыре дня до полного снятия запрета, но получил отказ. Несмотря на это, «Галатасарай» все равно решил продать еще 30 тысяч билетов на игру.

«Для допуска зрителей на стадион со стопроцентной вместимостью наша заявка была отклонена Федерацией футбола Турции. Однако ранее было объявлено решение о том, что с 9 ноября 2021 года будет стопроцентная явка зрителей на все матчи. Решение нашего клуба по матчу с «Локомотивом» — ограничений по количеству зрителей на нем не будет. Спустя долгое время великие поклонники «Галатасарая» смогут прийти на игру, где мы почувствуем их поддержку. Мы с нетерпением ждем встречи с вами...» — говорится в заявлении «Галатасарая», которое клуб опубликовал вчера вечером.

Федерация футбола Турции не дает добро на полное открытие трибун, ссылаясь на совет по здравоохранению в самой организации, который установил такие порядки, учитывая исследования научного комитета с одобрения Министерства здравоохранения Турции и учитывая календарь вакцинации внутри страны. В Турции нет системы, как в России, где все решения остаются за Роспотребнадзором. Все решают сами федерации, советуясь с министерством здравоохранения, но не подчиняясь ему.

Отметим, что в Турции заболеваемость снижается, но незначительно. На прошлой неделе средний суточный показатель составлял 28,5 тысячи заболевших, а на этой - 26,4 тысячи.

Поэтому «Галатасарай» будет проводить матч с проверкой всех требований по допуску. На игру смогут попасть те болельщики, которые сделали вакцинацию в течение последних 180 дней и как минимум две недели назад, либо те, кто переболел коронавирусом и прошел лечение. Также на стадион не пустят детей до 12 лет.

Что грозит " Галатасараю " за нарушение правил посещаемости ?

Федерация футбола Турции сегодня выступила с заявлением, отреагировав на решение «Галатасарая». Там сообщили, что не могут наказывать клуб.

«Лига Европы - это международное соревнование, и вся ответственность лежит на УЕФА как на организаторе. Следовательно, наказывать за нарушения в матчах под эгидой УЕФА невозможно для Турецкой федерация футбола», — сообщает ФФТ.

Грубо говоря, федерация не будет штрафовать «Галатасарай» и считает, что раз матч пройдет не под ее эгидой, то не будет встревать. Это вызвало недоумение в Турции, где другие клубы играли свои матчи, соблюдая нормы в 50% зрителей от вместимости арены и правила посещаемости, которые декларировала ФФТ. Тот же «Бешикташ» по этой логике мог играть свои матчи в Лиге чемпионов при полных трибунах.

В регламенте ФФТ есть пункт о штрафах за нарушение норм посещаемости, который составляет от 25 до 65 тысяч лир. И были прецеденты, когда федерация штрафовала клубы в первой лиге за эти нарушения.

А УЕФА в вопросе допустимого числа зрителей на матчах ссылается на местные органы управления: ««Допуск болельщиков на стадионы на матчи под эгидой УЕФА и максимальное ограничение количества болельщиков - это решение национальных управлений».

То есть федерация запрещает «Галатасараю» проводить матч при аншлаге, но отмечает, что не может его наказывать, ссылаясь на ответственность УЕФА, который, в свою очередь, не регулирует допустимое число зрителей на матчах в каждой стране.

Вероятно, поэтому «Галатасарай» смело пошел на такой шаг, потому что в худшем случае может получить лишь денежный штраф. Президент клуба Бурак Элмас объяснил, что готов к денежным санкциям.

«Мы приняли решение, учитывая все нюансы. Матч, который мы проведем сегодня, - очень важный для турецкого футбола. Наши болельщики, прошедшие вакцинацию, заслуживают быть на стадионе сегодня без каких-либо ограничений. Мы приняли такое решение, и это наша инициатива. Если за это положен штраф, мы готовы заплатить», — цитирует функционера Fotomac.

Еще одно испытание для команды Маркуса Гисдоля - давление 50-тысячной толпы болельщиков. «Локомотив» сегодня ждет традиционный «теплый» прием от турецких фанатов, которые соскучились по аншлагам и полным трибунам.