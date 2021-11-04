«Локомотив» выстоял в турецком аду. Команда Гисдоля сохраняет шансы на евровесну

1:1 в Стамбуле с «Галатасараем» — нормальный результат.

Лига Европы. 4-й тур. Группа E

«Галатасарай» (Турция) — «Локомотив» (Россия) — 1:1 (1:0)

Голы: Фегули, 43 (1:0). Камано, 73 (1:1).

«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, Нельссон, Маркан, ван Анхолт (Эмер Байрам, 76), Моруцан (Мостафа Мохамед, 76), Беркан Кутлу, Чикылдэу, Фегули (Барис Йылмаз, 71), Керем Актюркоглу, Халил Дервишоглу (Диань, 90).

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Баринов, Едвай, Рыбус, Керк, Марадишвили, Бека Бека (Мурило, 85), Рыбчинский (Камано, 65), Жемалетдинов, Лисакович (Смолов, 46).

Предупреждения: Йедлин, 8. Ненахов, 14. Едвай, 36. Барис Йылмаз, 74. Диань, 90+3. Живоглядов, 90+3. Баринов, 90+3.

Судьи: Шерер. Зогай, Эрни (все — Швейцария).

ВАР: Чуди. Жаккотте (оба — Швейцария).

4 ноября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».

После первого матча «Локомотива» и «Галатасарая» развернулась дискуссия. Одни говорили про какой-то неземной футбол в исполнении красно-зеленых на протяжении первых 2/3 матча, высокий прессинг и то, что Маркус Гисдоль чуть ли не совершил революцию. Другие резонно замечали, что у «Локо» ни одного удара в створ в той игре и при такой статистике довольно странно чем-то восхищаться.

На самом деле, таким показателем, как удары (и удары в створ), можно манипулировать так же, как и почти всей остальной статистикой. Как и везде, важен контекст. Что толку от удара с 35 метров по центру ворот, когда мяч прилетает в руки вратарю? Или, скажем, мяч после стандарта попадает игроку атакующей команды в голову и летит куда-то в сторону углового флажка, однако это засчитывается как попытка. Но при этом, например, никак не идет в статистику условный прострел на пустые ворота, когда игроку не хватает сантиметров, чтобы дотянуться до мяча, — хотя опасности тут в разы больше, чем в ударе с 30 метров.

Как по мне, то справедливее всего ориентироваться на показатель xG, который при корректном использовании обсчитывает все виды атакующих ситуаций. И две недели назад тут было все совершенно однозначно — 0,42:1,74 в пользу «Галатасарая». Так что все разговоры о каком-то невероятном перформансе в исполнении «Локомотива» смотрятся по меньшей мере странно.

После игры в Стамбуле таких разговоров явно будет меньше. Во-первых, у красно-зеленых есть удар в створ, да еще какой — ван Анхольт в первом тайме ценой травмы вынес мяч с линии ворот. Во-вторых, что куда более важно, «Локомотив» забил. Причем гол Камано стал итогом хорошего отрезка с давлением и территориальным преимуществом, который начался для гостей сразу с началом второго тайма. Это всегда приятнее, чем какая-то нелепость вроде автогола Бонуччи в Турине.

На большее парней Гисдоля не хватило, и концовка, как и в Москве, в целом была за «Галатасараем». Только на этот раз турки не забили. А последние минуты и вовсе превратились в настоящий дворовый «дыр-дыр», и лучший шанс был как раз у «Локомотива» — гости каким-то чудом не запихали мяч в ворота после углового.

Пара стычек в концовке добавила матчу какого-то обаяния, напомнив про табличку «Добро пожаловать в ад» на старом «Али Сами Йен».

В Англии про такие матчи тренеры часто говорят «good point». Дословно — «хорошее очко», а по сути — когда ничья является хорошим результатом и добыта не за счет какого-то везения или «автобуса». У Гисдоля есть основания сказать после этой игры что-то в таком духе. Тем более что результат оставляет «Локомотиву» нормальные шансы если не на выход в плей-офф, то уж на 3-е место и переход в Лигу конференций точно.