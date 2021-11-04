Лига Европы: «Лестер» — «Спартак», «Галатасарай» — «Локомотив» и другие матчи 4 ноября
Оба российских клуба, принимающих участие в турнире, сыграют свои матчи в гостях: «Спартак» встретится с «Лестером», а «Локомотив» — с «Галатасараем».
Группа С
«Лестер» — «Спартак» (23.00 мск)
Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»
«Легия» — «Наполи» (20.45)
Группе Е
«Галатасарай» — «Локомотив» (20.45)
Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»
«Марсель» — «Лацио» (23.00)
Группа А
«Лион» — «Спарта» (20.45)
«Бреннбю» — «Рейнджерс» (20.45)
Группа В
«Реал Сосьедад» — «Штурм» (20.45)
«Монако» — «ПСВ» (20,45)
Группа D
«Олимпиакос» — «Айнтрахт» (20.45)
«Антверпен» — «Фенербахче» (23.00)
Группа F
«Брага» — «Лудогорец» (23.00)
«Црвена Звезда» — «Мидтьюлланн» (23.00)
Группа G
«Байер» — «Бетис» (23.00)
«Ференцварош» — «Селтик» (23.00)
Группа Н
«Генк» — «Вест Хэм» (20.45)
«Динамо» З — «Рапид» (23.00)
Видеотрансляция матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы можно смотреть здесь
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