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Лига Европы: «Лестер» — «Спартак», «Галатасарай» — «Локомотив» и другие матчи 4 ноября

09:00
«Спартак» в гостевом матче Лиги Европы сыграет против «Лестера». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» в гостевом матче Лиги Европы сыграет против «Лестера». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 4 ноября, состоятся матчи группового раунда Лиги Европы.

Оба российских клуба, принимающих участие в турнире, сыграют свои матчи в гостях: «Спартак» встретится с «Лестером», а «Локомотив» — с «Галатасараем».

Группа С

«Лестер» — «Спартак» (23.00 мск)
Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

Лестер — Спартак

«Легия» — «Наполи» (20.45)

Легия — Наполи

Группе Е

«Галатасарай» — «Локомотив» (20.45)
Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

Галатасарай — Локомотив

«Марсель» — «Лацио» (23.00)

Марсель — Лацио

Группа А

«Лион» — «Спарта» (20.45)

Лион — Спарта П

«Бреннбю» — «Рейнджерс» (20.45)

Бреннбю — Рейнджерс

Группа В

«Реал Сосьедад» — «Штурм» (20.45)

Реал Сосьедад — Штурм

«Монако» — «ПСВ» (20,45)

Монако — ПСВ

Группа D

«Олимпиакос» — «Айнтрахт» (20.45)

Олимпиакос П — Айнтрахт Ф

«Антверпен» — «Фенербахче» (23.00)

Антверпен — Фенербахче

Группа F

«Брага» — «Лудогорец» (23.00)

Брага — Лудогорец

«Црвена Звезда» — «Мидтьюлланн» (23.00)

Црвена Звезда — Мидтьюлланн

Группа G

«Байер» — «Бетис» (23.00)

Байер — Бетис

«Ференцварош» — «Селтик» (23.00)

Ференцварош — Селтик

Группа Н

«Генк» — «Вест Хэм» (20.45)

Генк — Вест Хэм

«Динамо» З — «Рапид» (23.00)

Динамо З — Рапид В

Видеотрансляция матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы можно смотреть здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»