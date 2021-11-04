В четверг, 4 ноября, состоятся матчи группового раунда Лиги Европы.

Оба российских клуба, принимающих участие в турнире, сыграют свои матчи в гостях: «Спартак» встретится с «Лестером», а «Локомотив» — с «Галатасараем».

Группа С

«Лестер» — «Спартак» (23.00 мск)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

«Легия» — «Наполи» (20.45)

Группе Е

«Галатасарай» — «Локомотив» (20.45)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

«Марсель» — «Лацио» (23.00)

Группа А

«Лион» — «Спарта» (20.45)

«Бреннбю» — «Рейнджерс» (20.45)

Группа В

«Реал Сосьедад» — «Штурм» (20.45)

«Монако» — «ПСВ» (20,45)

Группа D

«Олимпиакос» — «Айнтрахт» (20.45)

«Антверпен» — «Фенербахче» (23.00)

Группа F

«Брага» — «Лудогорец» (23.00)

«Црвена Звезда» — «Мидтьюлланн» (23.00)

Группа G

«Байер» — «Бетис» (23.00)

«Ференцварош» — «Селтик» (23.00)

Группа Н

«Генк» — «Вест Хэм» (20.45)

«Динамо» З — «Рапид» (23.00)

Видеотрансляция матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы можно смотреть здесь