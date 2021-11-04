Игорь Рабинер — о матче красно-белых в Лиге Европы.

Об абстрактном интересе шейхов говорят намного больше, чем о конкретной игре

Показательный, мне кажется, момент — повсюду только и разговоров об интересе владельцев «Манчестер Сити» к покупке 20 процентов акций «Спартака», то есть явлении пока сугубо абстрактном. А о конкретике, связанной с той же Англией, — сегодняшнем матче с «Лестером» — по самому минимуму. И заголовки предматчевой пресс-конференции Руя Витории и Виктора Мозеса — о том же. И ключевые слова нигерийца: «Возможно, дела в клубе стали бы вестись по-другому», — знаковые. Даже недавно пришедшим в команду легионерам успел надоесть бардак, с которым, к сожалению, сейчас и по сути рифмуется слово «Спартак».

Между тем в вопросе, приобретут ли шейхи долю красно-белых акций, не стоит торопиться и вообще раскатывать губы. Не далее как в прошлом году, знаю, они интересовались покупкой «Сочи» — не знаю, дошло ли дело до предметных переговоров с Борисом Ротенбергом, но до того было точно недалеко. Ни во что, однако, это не вылилось. Как и аналогичные истории с «Уфой» и другими клубами. Понятно, что «Спартак» — это марка, совсем другой масштаб (не по месту в таблице по сравнению с «Сочи», там все как раз наоборот), но столь популярный, медийный, дорогой клуб и купить намного сложнее — даже часть. В этом в свое время убедились миллиардеры уровня Петра Авена и Леонида Богуславского, недавно рассказавшего о переговорах с Леонидом Федуном моему коллеге по «СЭ» Владимиру Иванову. Наверняка убедится и группа, владеющая «Ман Сити».

Тем временем «Спартак» отправился в «Лестер», две недели назад легко превративший 0:2 в 4:2. И я с трудом представляю, как красно-белые, чьи слабости теперь хорошо известны Брендану Роджерсу и его штабу, смогут избежать еще одного поражения — и, возможно, весьма болезненного. Это может произойти только в том случае, если сами «лисы» выйдут на матч вразвалочку — но первый тайм в Тушине четко объяснил им, что этого делать нельзя. Они будут настороже.

Мозес говорит, что «Спартак», наученный горьким опытом, будет играть совсем иначе, — но как? Низким блоком? Пробовал в ответном матче с «Бенфикой» — смотрелось жалко. А что происходит, когда линия обороны у красно-белых располагается высоко, — мы как раз во втором тайме матча с «Лестером», а затем с «Зенитом» и увидели. Правда, впервые после «Наполи» в Европе сыграет основная тройка центральных защитников в полном составе — Джикия — Жиго — Кофрие. Но если им не будет помогать опорная зона, одна из главных на сегодня спартаковских проблем, то это ничего не изменит.

Какая цепочка ошибок спартаковцев привела к голу Глебова. Тренерский разбор

Чтобы понять, насколько велика сейчас дезорганизация игры «Спартака», достаточно было увидеть гол ростовчанина Даниила Глебова на последней добавленной минуте, позволивший «Ростову» сравнять счет на «Открытие Банк Арене» и усугубивший психологический кризис спартаковцев. О нем выскажусь подробнее, потому что он символизирует то, что происходит с командой.

Не правы те, кто пытается валить этот мяч на какого-то одного игрока, будь то оказавшийся в полупозиции Селихов, позволивший Глебову получить мяч и пробить Рассказов, поторопившийся с выносом Джикия или Жиго, проигравший верховое единоборство Комличенко. Каждый из этих микроэпизодов нельзя вырывать из общего контекста.

После того как мы поспорили с одним из коллег, виноват ли в глебовском голе Джикия (я придерживался мнения, что вина капитана если и есть, то второстепенна), я обратился к знакомому известному тренеру, чтобы тот с позиции профессионала, а не диванного аналитика оценил роль каждого из игроков «Спартака» в эпизоде на последней компенсированной минуте. Он, глубоко разбирающийся в тактике, согласился на детальный разбор при условии неразглашения его имени.

«Часто говорю игрокам: умейте обороняться, атакуя. Посмотрите внимательнее, когда на секундомере 94.00. Мяч у Джикии, сейчас он будет производить удар. Взгляните на расположение Зобнина, Литвинова. Айртон стоит спиной, Жиго вообще в другую сторону смотрит, Рассказов — руки в боки. То есть какого-то расположения для атаки в этот момент нет вообще. Все прекрасно понимали: ну, долбанет куда-то мяч, и на этом все закончится.

Это очень важный эпизод. Атакуя, обороняйтесь! Вы еще в игре! Вы делаете атаку — даже путем длинного паса. Отскочи Литвинов, опустись ниже Зобнин, ниже встань Жиго, шире — Рассказов, опустись Айртон чуть ниже и встань в линии... Это позволило бы подержать мяч, сделать паузу.

Диагональ Джикия отдать не мог. Справа у «Спартака» располагался максимум один игрок. А по вертикали — четверо. Другое дело, как они располагались и были ли готовы к тому, что будет длинный пас и нужно зацепиться за него, сохранить мяч. Судя по расположению этой четверки — нет, об этом никто даже не подозревал. Соответственно, и Джикия сделал передачу — лишь бы сделать.

Не понимаю, почему, когда слышу или читаю комментарии этого эпизода, никто не обращает внимание на Зобнина. Который, выскакивая на опережение, мог сыграть спокойно, принимая мяч себе в ход. Ни один человек об этом не говорит! Это легко можно было сделать, если ты на это нацелен и сконцентрирован. У Зобнина этого тоже не было, что стало вторым эпизодом, который меня в этой ситуации взволновал.

В европейских чемпионатах очень много эпизодов такого плана, в которых люди амплуа Зобнина, играя на опережение, видят перед собой даже более чем десятиметровый зазор. Там было две полосы травы — светлая и темная. Это 12 метров. Он должен был понимать, что можно внешней или внутренней стороной стопы аккуратно принимать мяч себе на ход и дальше его двигать. Но у него этого даже в мыслях не было.

Джикия выбил мяч туда, где никто не был к этому готов и не располагался так, чтобы сохранить мяч. Зобнин сделал якобы перехват, и многие будут кричать: «Браво, супер!» — а на самом деле по факту он отвратительный, потому что у тебя есть пространство, где можно посадить вертолет, но ты этим не пользуешься.

Любой гол всегда происходит не из-за одной ошибки, а из-за цепочки ошибок большого количества игроков. Здесь это хорошо видно, особенно на повторе. После того как Зобнин не остановил, а сбросил мяч, Осипенко наотмашь выносит его куда подальше. Джикия и Жиго, которые в этот момент попали в кадр, даже не думают об обороне. Ноль концентрации, ноль понимания того, чем эпизод может закончиться.

Конечно, Жиго, находившемуся на расстоянии четырех метров от Комличенко, не было смысла бежать вперед, потому что он никаким образом уже не успевал там сыграть. Персонально к Джикии здесь вопросов меньше. У меня больше вопросов к самой линии, тройке центральных защитников, которая в этом эпизоде осталась на своей половине поля. Они не поджали центральную линию, не сузили. Они были разношерстными, стояли кто где хотел. Как посадили деревья вразнобой, так они и находились.

Рассказова я бы винить не стал, потому что здесь больше сыграло роль мастерство Глебова, который сумел сориентироваться, первым касанием принять, тут же оценить положение вратаря и исполнить. Надо ли было Джикии выбивать? Сделала ли бы это команда, которая понимала, что осталось 30 секунд и нужно просто подержать мяч? Это большой вопрос.

Резюмируя, скажу так. Вина Джикии в том, что он... оказался у мяча. На его месте мог быть любой игрок — и все закончилось бы тем же самым. По той простой причине, что организация командных действий в «Спартаке» на таком низком уровне, что этого и следовало ожидать. Никто ни о чем не думал, никто ничего не предполагал. И это вылилось в то, во что и должно было".

Игнатов наиграл на место в стартовом составе. Когда он получит шанс?

То, что вы прочитали выше, по-моему, исчерпывающе говорит о состоянии, в котором находится сейчас «Спартак». Да, был эмоциональный всплеск, связанный с победой в Неаполе (безусловно, воля красно-белых в той игре заслуживает аплодисментов, и все же огромную роль сыграло стечение обстоятельств — сверхбыстрый гол неаполитанцев после ошибки Максименко, вызванная этим расслабленность хозяев, потом удаление их игрока), далее — отыгрыш на последних минутах с 0:2 у «Динамо», отличный первый тайм с «Лестером». Но потом Дака и К° поставили все на свои места, и «Спартак» рухнул, потому что у того подъема не было никакой серьезной базы — тактической, функциональной. Сырая команда, сырая игра.

Четыре мяча после перерыва от «Лестера», 1:7 с «Зенитом» и, наконец, гол Глебова. Все это — с разными вратарями, и хотя первое за долгое время появление Александра Селихова было абсолютно обосновано и могло привести к «сухарю», закончилось все ответным мячом «Ростова» с достаточно большой долей вины вратаря, которую он, кстати, в послематчевом интервью взял на себя.

Кого ставить в рамку в Лестере — опять же непонятно. Оба голкипера находятся в подавленном моральном состоянии, а третьего, Артема Реброва, на днях перевели из игроков на должность координатора команды. Ему наверняка удастся хотя бы в какой-то мере наладить коммуникацию между игроками и тренерским штабом, и на новом поприще желаю основному голкиперу чемпионского состава красно-белых удачи. Но кто сегодня встанет в ворота и чем это обернется? И какого вратаря приобретут спартаковцы зимой — Ивана Ломаева, Илью Лантратова? Кажется, выход «Спартака» на трансферный рынок в этом направлении неизбежен.

Одна из самых сильных мотиваций в Лестере будет, как мне кажется, у Александра Соболева. Форвард, забивший два мяча одному из лучших вратарей Евро-2020 и АПЛ Касперу Шмейхелю на своем поле, на днях снова не был вызван Валерием Карпиным в национальную команду, причем с достаточно уничижительной характеристикой: «Раз он даже в расширенный список не попал, то не расцениваю его как игрока сборной России».

В любом случае отвечать за результат в Хорватии Карпину, но, по-моему, такие слова — перебор. Тем более — меньше чем через две недели после дубля в ворота обладателей Кубка Англии. Да и голевой пас (а до того — успешный прессинг Кулибали, приведший к смазанному пасу и перехвату Умярова) в Неаполе на решающий мяч Промеса забывать не стоит. То есть в двух подряд международных матчах высокого уровня форвард дал конкретику, но для главного тренера сборной этого недостаточно, чтобы расценивать его как игрока сборной России. Спортсмен на такое должен разъяриться и ответить на поле. Правда, до него, нападающего и игрока зависимого, для этого как минимум должны довести мяч...

И в связи с этим я жду, когда наконец Руй Витория даст шанс сыграть в стартовом составе Михаилу Игнатову. 21-летний полузащитник с прекрасным пасом шикарно вышел и забил мяч в Неаполе, также в роли джокера наряду с Зелимханом Бакаевым резко изменил течение матча с «Ростовом». Когда уже он заслужит более весомый шанс? И почему в последних турах из матча в матч с первых минут выходит какой-то абсолютно пустой в этом сезоне Ларссон, тогда как Бакаев по крайней мере горит страстью и что-то полезное да делает? Первый тайм с «Лестером» дома — это была во многом его заслуга.

Из таких частностей собирается общее. Надеюсь и на то, что с тактической точки зрения урок первого матча будет извлечен: тогда ведь во многом количественный (да и качественный) проигрыш в средней линии плюс слишком высокое расположение защитников привели к покеру Даки. Могут ли все эти гипотетические перестановки что-то реально изменить — большой вопрос. Но если их не делать, а повторять те же ошибки, как Витория в матче с «Зенитом» после домашнего «Лестера», будет только хуже.