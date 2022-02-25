Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: «Спартак» узнает соперника по плей-офф

В пятницу, 25 февраля, в Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Начало трансляции — в 14.00 по московскому времени.

Участники жеребьевки:

Сеяные: «Спартак» (Россия), «Айнтрахт» (Германия), «Байер» (Германия), «Вест Хэм» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Црвена Звезда» (Сербия).

Несеяные: «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Порту» (Португалия), «Лейпциг» (Германия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Севилья» (Испания).

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдет 10 марта, ответные — 17-го числа. Представители команд одной страны будут разведены по разным парам.

По итогам группового турнира ЛЕ «Спартак» занял первое место, набрав 10 очков против таких команд, как «Наполи», «Лестер» и «Легия».

Следить за ходом жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы можно на сайте «СЭ» или в прямом эфире по этой ссылке.