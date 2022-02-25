Тедеско: «Горжусь «Лейпцигом», который выдержал давление «Реала Сосьедад»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад» (3:1, первый матч — 2:2).

«После ничьи в первом матче здесь с такой атмосферой непросто ни одной команде. Болельщики действительно подстегнули «Реал Сосьедад». Я горжусь командой, которая выдержала это давление. Мы остались терпеливы и стали немного более зрелыми.То, что каждый вносит свой вклад в успех, — это не само собой разумеющееся. Нужно сделать игрокам и всей команде огромный комплимент. Это было действительно хорошее командное выступление», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

Соперник «Лейпцига» по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка состоится в 14.00 по московскому времени.