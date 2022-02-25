Гасперини: «Аталанта» хочет преуспеть в 1/8 финала Лиги Европы»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» (3:0, первый матч – 2:1).

«Это хороший результат, который позволяет нам выйти в 1/8 финала, где мы хотим преуспеть. Б ыло непросто играть в такой огненной атмосфере, но мы показали хороший результат. Посмотрим, кого мы получим на жеребьевке. Это был сложный месяц для нас, матчи были не такими уж плохими, и мы рады продолжать стараться изо всех сил», – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Соперник «Аталанты» по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.