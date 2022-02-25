Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 08:27

Гасперини: «Аталанта» хочет преуспеть в 1/8 финала Лиги Европы»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» (3:0, первый матч – 2:1).

«Это хороший результат, который позволяет нам выйти в 1/8 финала, где мы хотим преуспеть. Было непросто играть в такой огненной атмосфере, но мы показали хороший результат. Посмотрим, кого мы получим на жеребьевке. Это был сложный месяц для нас, матчи были не такими уж плохими, и мы рады продолжать стараться изо всех сил», – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Соперник «Аталанты» по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Олимпиакос (Пирей)
Джан Пьеро Гасперини
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Бетис» не пытался играть, думая о первом матче». Пеллегрини — о ничьей с «Зенитом»
«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс». Овечкин забил с передачи Кузнецова
Овечкин украл «сухарь» у Шестеркина. Но гол капитана не спас «Вашингтон»
Овечкин вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
Беллингем: «Боруссия» могла сделать больше в обоих матчах с «Рейнджерсом»
«Бетис» не пытался играть, думая о первом матче». Пеллегрини — о ничьей с «Зенитом»
Розе назвал причины поражения «Боруссии» от «Рейнджерса» в 1/16 финала Лиги Европы
Сампаоли признался, что на месте тренера «Карабаха» не просил бы отменить гол рукой
«Перед матчем чувствовался «фактор Марадоны». Спаллетти — о поражении от «Барселоны»
Голы Малиновского, де Йонга, Орты и Силвы претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беллингем: «Боруссия» могла сделать больше в обоих матчах с «Рейнджерсом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости