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Ван Бронкхорст: «Рейнджерс» сделал все, чтобы победить в финале»

Ван Бронкхорст прокомментировал поражение «Рейнджерс» в финале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джованни ван Бронкхорст.
Фото Reuters

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст после поражения от «Айнтрахта» (1:1, пен. — 4:5) в финале Лиги Европы отметил, что его команда сделала все, чтобы победить.

«Мы сделали все, чтобы победить. В конце концов, пенальти — это лотерея. Игроки выложились полностью, но игра была очень напряженной. Сейчас мы разочарованы, так как были близки к тому, чтобы выиграть трофей. Когда вы выигрываете, у вас остаются воспоминания навечно, когда проигрываете — это больно.

Мы готовились к пенальти. Баришича пришлось заменить, хотя он был первым, кто должен был пробивать. Некоторые игроки не были в хорошей форме, чтобы бить пенальти. Рэмзи сейчас очень разочарован. Мы видели его в раздевалке. Он взял на себя ответственность, но, к сожалению для нас, не забил. В конце концов, у нас был отличный шанс победить. Вы должны забивать, особенно на последних минутах», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Бронхорста.

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Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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