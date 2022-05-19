Борре, Арибо, Трапп и Бэйсси претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В список вошли Рафаэль Борре («Айнтрахт»), Джо Арибо («Рейнджерс»), Кевин Трапп («Айнтрахт») и Келвин Бэйсси («Рейнджерс»).

На этой неделе состоялся финал турнира, в котором «Айнтрахт» по пенальти обыграл «Рейнджерс». Голами отметились Рафаэль Борре и Джо Арибо. Лучшим игроком встречи был признан Кевин Трапп.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.