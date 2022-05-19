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Борре, Арибо, Трапп и Бэйсси претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В список вошли Рафаэль Борре («Айнтрахт»), Джо Арибо («Рейнджерс»), Кевин Трапп («Айнтрахт») и Келвин Бэйсси («Рейнджерс»).

На этой неделе состоялся финал турнира, в котором «Айнтрахт» по пенальти обыграл «Рейнджерс». Голами отметились Рафаэль Борре и Джо Арибо. Лучшим игроком встречи был признан Кевин Трапп.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Кевин Трапп
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Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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