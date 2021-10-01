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Спиридонов — о победе «Спартака»: «Спаллетти хорошенько получил от красно-белых»

09:42
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Лучано Спаллетти. Фото Getty Images
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Лучано Спаллетти. Фото Getty Images
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Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» победу красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

«Победили, молодцы. Хорошую игру показали. Надо просто было запрягать не два месяца, а с первой игры так начинать. Могу поздравить всех красно-белых болельщиков с победой. Когда мы в начале игры пропустили, заходил в паблик, где стали писать всякие комментарии типа «зенитовский тренер имеет «Спартак». Хочу передать, что этот тренер хорошенько получил от красно-белых», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В составе красно-белых в матче с «Наполи» дублем отметился форвард Квинси Промес, еще один гол на счету хавбека Михаила Игнатова.

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая 30 сентября «Лестер» (1:0).

Наполи — Спартак

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»