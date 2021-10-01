Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» победу красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

«Победили, молодцы. Хорошую игру показали. Надо просто было запрягать не два месяца, а с первой игры так начинать. Могу поздравить всех красно-белых болельщиков с победой. Когда мы в начале игры пропустили, заходил в паблик, где стали писать всякие комментарии типа «зенитовский тренер имеет «Спартак». Хочу передать, что этот тренер хорошенько получил от красно-белых», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В составе красно-белых в матче с «Наполи» дублем отметился форвард Квинси Промес, еще один гол на счету хавбека Михаила Игнатова.

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая 30 сентября «Лестер» (1:0).