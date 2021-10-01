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«Пример «Шерифа» оказался заразительным». Что пишут болельщики о победе «Спартака» над «Наполи»

09:45
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Фото ФК «Спартак»
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Фото ФК «Спартак»
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30 сентября «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Наполи» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:2).

Дубль в составе победителей сделал Квинси Промес. Также отличился Михаил Игнатов. У неаполитанцев голы забили Эльиф Эльмас и Виктор Осимен.

Российский клуб занимает второе место в группе С.

Болельщики отреагировали на победу красно-белых.

30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Радость красно-белых. Оказывается, этот «Спартак» может побеждать вопреки!

Нулин: Это тот редкий случай, когда мы, отбросив клубные пристрастия, поддерживаем своих, а такую игру в исполнении «Спартака» можно смотреть до бесконечности.

Лойер: Ради таких матчей стоит любить «Спартак»!

bvp: Руй Руя всегда выручит.

Исрапил Калянов: Пример «Шерифа» оказался заразительным.

Сергей Волошин: Спасибо «Спартаку» за лучший подарок на мое 70-летие.

hant64: Сюрреализм какой-то, если бы не видел это собственными глазами. Ну ведь могут в футбол играть, почему это происходит только раз в год, загадка.

Бо: Ружье, висевшее на стене у Руя, выстрелило.

Tony Lee: Спаллетти очень сильно и заранее недооценил «Спартак». Поздравляю всех с заслуженной победой!

Красно-синий: Ну что сказать. Им дали шанс, и они им воспользовались. Молодцы.

REFLEKT: «Спартак» напомнил неаполитанцам, что русские медленно запрягают, но потом быстро ездят.

Наполи — Спартак

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Руслан Абушкин все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»