«Пример «Шерифа» оказался заразительным». Что пишут болельщики о победе «Спартака» над «Наполи»
30 сентября «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Наполи» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:2).
Дубль в составе победителей сделал Квинси Промес. Также отличился Михаил Игнатов. У неаполитанцев голы забили Эльиф Эльмас и Виктор Осимен.
Российский клуб занимает второе место в группе С.
Болельщики отреагировали на победу красно-белых.
Нулин: Это тот редкий случай, когда мы, отбросив клубные пристрастия, поддерживаем своих, а такую игру в исполнении «Спартака» можно смотреть до бесконечности.
Лойер: Ради таких матчей стоит любить «Спартак»!
bvp: Руй Руя всегда выручит.
Исрапил Калянов: Пример «Шерифа» оказался заразительным.
Сергей Волошин: Спасибо «Спартаку» за лучший подарок на мое 70-летие.
hant64: Сюрреализм какой-то, если бы не видел это собственными глазами. Ну ведь могут в футбол играть, почему это происходит только раз в год, загадка.
Бо: Ружье, висевшее на стене у Руя, выстрелило.
Tony Lee: Спаллетти очень сильно и заранее недооценил «Спартак». Поздравляю всех с заслуженной победой!
Красно-синий: Ну что сказать. Им дали шанс, и они им воспользовались. Молодцы.
REFLEKT: «Спартак» напомнил неаполитанцам, что русские медленно запрягают, но потом быстро ездят.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю