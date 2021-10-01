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Комбаров — о победе «Спартака» над «Наполи»: «Одна игра не имеет значения в общей картине»

09:37
Дмитрий Комбаров. Фото ФК «Спартак»
Дмитрий Комбаров. Фото ФК «Спартак»
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подвел итоги матча Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

«Спартак» в первую очередь одержал победу за счет характера. Когда игроки наших клубов полностью отдаются игре и проявляют характер, то они побеждают, очень хорошая игра в исполнении команды. Я не считаю, что после этой игры стоит говорить, что можно забыть все, что было до этого. Не знаю, как они рассуждают, но я по весне очки считаю. Одна игра не имеет значения в общей картине. Фанаты чувствуют, когда команда выкладывается. Они с трибуны поддерживают ее, гонят вперед, правда, в последнее время не самый лучший настрой царит на трибунах», — приводит слова Комбарова «РБК Спорт».

После этого матча «Спартак» с 3 очками занимает второе место в группе C, «Наполи» с 1 очком — на третьей строчке.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6156240f9a794725a65a89b5

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Сергей Разин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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