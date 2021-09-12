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«Спартак» попросил Роспотребнадзор допустить на матч Лиги Европы с «Легией» 15 тысяч зрителей

09:48
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой допустить на матч Лиги Европы с «Легией» 15 тысяч зрителей.

«Мы направили еще один запрос в Роспотребнадзор, чтобы нам увеличили квоту на матч против «Легии» до 15 тысяч зрителей», — приводит ТАСС слова Зеленова.

В данный момент на домашние матчи «Спартака» разрешено допускать не более 3 тысяч зрителей из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. При этом домашнюю арену красно-белых, «Открытие Банк Арену» посетили 10 508 зрителей во время игры сборной России против Мальты (2:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч 1-го тура групповой стадии Лиги Европы «Спартак» — «Легия» пройдет в среду, 15 сентября в Москве. Начало встречи — в 17.30 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12364411

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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