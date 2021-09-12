«Спартак» попросил Роспотребнадзор допустить на матч Лиги Европы с «Легией» 15 тысяч зрителей
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой допустить на матч Лиги Европы с «Легией» 15 тысяч зрителей.
«Мы направили еще один запрос в Роспотребнадзор, чтобы нам увеличили квоту на матч против «Легии» до 15 тысяч зрителей», — приводит ТАСС слова Зеленова.
В данный момент на домашние матчи «Спартака» разрешено допускать не более 3 тысяч зрителей из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. При этом домашнюю арену красно-белых, «Открытие Банк Арену» посетили 10 508 зрителей во время игры сборной России против Мальты (2:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Матч 1-го тура групповой стадии Лиги Европы «Спартак» — «Легия» пройдет в среду, 15 сентября в Москве. Начало встречи — в 17.30 (мск).
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